新生コミックレーベル「COMIC LuPIA（ルピア）」の第2弾作品『悪役令嬢の取り巻きに転生したけど、推しの断罪イベントなんて絶対に許さない！』が連載中。

本日2月26日（木）より第2話が配信スタートしました。

本作は、乙女ゲームの世界に転生したセレナが、悪役令嬢アルティアの取り巻きとして“推し”を守るために戦う、逆転転生ストーリー。

2話では新キャラクター「ラファエル」が登場。ゲーム本編には登場しない彼の出現で、ルートに変化は訪れる…？

推しである悪役令嬢アルティアを望むルートに進ませるべく、セレナの奮闘が続きます。

第2話はコミックシーモアにて2月19日（木）より配信スタート。

またWEBサイト「ウレぴあ総研」内では、1話〜2話が無料公開されています。

最新情報は、「COMIC LuPIA」公式SNS（ X：@comiclupia）でチェックを。

●作品概要

タイトル：「イケオジ王弟殿下との白い結婚〜君を愛するつもりはないと言った旦那様が過保護に溺愛してきます〜」

あらすじ：

乙女ゲームの世界に転生したセレナ。 ―立場は、悪役令嬢アルティアの取り巻き。

けれどセレナは知っている。

銀髪で美しくて、優しさが伝わりにくいだけの

本当は誰よりも優しい女の子だということを。

ゲーム主人公ミランダと正規ルートの王子レオナードが仕掛ける断罪イベントに、

名もなき脇役が立ち向かう。

「私は、アルティア様の取り巻きです！」

推しを守るために戦う、逆転転生ストーリー！

配信日：2026年2月19日（木）

作画：東みーみ／著者：shiryu

配信先：コミックシーモア独占先行