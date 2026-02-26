◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）

２年目の森田誠也騎手（１９）＝栗東・斉藤崇厩舎＝が、チューリップ賞・Ｇ２で重賞に初騎乗する。

デビューからちょうど１年の日に、大舞台に挑戦。「乗せてもらってうれしい気持ちです。乗り替わってもおかしくなかったので」と明るい笑みを見せる。

コンビを組むのは、近３走で手綱を執るダンシングドール（牝３歳、栗東・牧田和弥厩舎、父ヴァンセンヌ）。２走前に中京・ダート１４００メートルで初勝利に導き、昇級戦は１０番人気だったが４着にもってきた。「もともと芝の１６００メートルでも悪くないかなと思っていました。メンバーは強いし、自厩舎のアランカールも使っていますが、悔いのないいいレースができたら」と力を込める。

これまでＪＲＡ通算８勝。「現実は厳しいなという感じです。今年はさらに実りのある一年にしたいです」と決して満足はしていない。この重賞騎乗を、２年目での飛躍のきっかけにする。（水納 愛美）