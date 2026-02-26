巨人の那覇キャンプは最終クール２日目に突入。スポーツ報知評論家の村田真一氏は投手陣のピッチングを眺めながら、開幕ローテーションについて熱く語った。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ピッチャー陣がいいねえ。ブルペンで田中将や則本、新人たちの投球も見させてもらったけど、誰が開幕ローテーションに入ってもおかしくない、高いレベルにあると思うで。ドラフト１位の竹丸なんかも打者を押し込むキレ、力があるし、シーズン通して１５試合でも先発してくれればええな。少ない？ ルーキーにそんな高い期待をかけちゃかわいそうよ。１５試合で「ありがとう」くらいの気持ちでいないとな。

まず、開幕は山崎で文句なしや。他に誰がおる。今年のキャンプは先頭で投手陣を引っ張ってるみたいやし、何より素晴らしい球を投げとる。こっちは１５勝くらいしてもらわないと「ありがとう」なんて言えないな。ここに外国人の２人が入ってくるやろ。ウィットリーにハワード、マタもいいな。外国人枠の問題があるから、コンディションのいい人を入れていく流れになると思うな。

４番目に則本がきて、５番目にルーキーがくる。この５枚に、戸郷が加わってくればすごいローテーションになるんちゃうか。戸郷が入ってくるかこないかで大きく変わってくると思うし、彼の復活は優勝に欠かせないところ。他に、田中将もおるしな。この日のブルペンでもいい球投げてたで。オープン戦は続くし、どう結果を残していくか。内容含めて精度の高い６人が完成しそうやね。（村田 真一）