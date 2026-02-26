「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」が２６日に発表され、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表で米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』が、週間売上２万９４０８部で２位となった。ジャンル別でも「児童書」および「スポーツ関連本」で自身初となる１位を獲得し、「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」 ジャンル別で“２冠”を達成した。

『デコピンのとくべつないちにち』は、大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。ファニー・リム氏が絵を担当している。物語は自身の愛犬・デコピンの活躍を描いた内容で、開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する姿を、温かい眼差しで描いている。

この作品の収益はすべて慈善団体に寄付する予定であることが明かされており、ポプラ社もその趣旨に賛同。絵本の売上の一部が動物保護団体へ寄付される。

大谷翔平が日本代表で出場するＷＢＣは、３月５日に開幕する。