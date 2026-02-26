『ばけばけ』英語の勉強を再開しないか提案する 第105回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第105回（27日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）の前に、トキ（高石あかり）と丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、日本好きなだけにヘブンは2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。みなが諦める中、トキはイセに「イセが呪われている」話をしてほしいと願う。頑なに語ろうとしないイセだが、ついに重い口が開かれる。
今回は、リテラリーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助けするトキ（高石あかり）。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）の前に、トキ（高石あかり）と丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、日本好きなだけにヘブンは2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。みなが諦める中、トキはイセに「イセが呪われている」話をしてほしいと願う。頑なに語ろうとしないイセだが、ついに重い口が開かれる。