小池徹平、自宅に眠る“お宝”に驚きの鑑定額 人気ドラマにまつわる“思い出の品”
俳優の小池徹平が26日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。持参した“お宝”に驚きの鑑定結果が出た。
【写真あり】「貴重で素敵なお写真」小池徹平＆永夏子夫妻の息子たち2ショット
番組内コーナー「芸能人お宝鑑定 買った時より値段あがってるっぽい」で小池は持参したのは、人気ドラマ『医龍』撮影時、誕生日プレゼントとして贈られた出演者サイン入りの芋焼酎「森伊蔵」の空きボトル。中身は空になっているが、阿部サダヲ、佐々木蔵之介など名だたるベテラン俳優のサインが書かれている。
本人は「中身もないし、空き瓶なんで、僕にとっては思い出の品なんですけど、1万いったらすごいなって」と言い、鑑定額について控えめに1万円を希望。希望を大きく超える10万円という鑑定結果にスタジオからは拍手が沸き、小池も驚き喜んだ。
鑑定した総合買取「華丸」の津村雅之氏は「『医龍』は今もファン層が強く作品力が高い点と森伊蔵『極上の一滴』高額銘柄ボトル使用の点を評価」とした。また、誕生日での集合写真があれば、来歴が明確になり鑑定額が15万円になるという説明に、小池は「フジテレビさんに言ってみないと…言えば出てくるかも」と期待に目を輝かせていた。
