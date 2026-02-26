「何一つ証明できなかった」先発・佐々木朗希のOP戦初登板を米紙も辛口批評　2回持たず3失点「ドジャースに懸念広がる」

オープン戦初登板は2回持たず3失点を喫した佐々木朗希(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間2月25日、ダイヤモンドバックスとのオープン戦で今春初登板。しかし、1回1/3を投げて3安打2四球3失点で、予定されていた2イニングを投げ切れなかった。

【動画】米2年目の躍動感！ 佐々木朗希の爆速フォーシームを見る

36球のうちストライクが17球。制球に苦しんだ。米紙『USA Today』は、佐々木の談話を紹介。「ブルペンではフォークはかなり良い感触でしたが、マウンドに上がってからはうまくいきませんでした。フォーシームもブルペンでは良い感触でしたが、マウンドでは少しズレを感じました」と伝えた。

同紙は最速98.6マイル（約158.7キロ）を計測したが、「ボールにキレがなく、被安打2本は打球初速105マイル（約169キロ）に達した」と記した。記事の見出しは「ロウキ・ササキの荒れたオープン戦初登板、ドジャースに懸念広がる」としている。

メジャー2年目への期待。ところが、不安を残す今春初登板に『USA Today』は「ササキは高揚感や自信を呼び起こすどころか、何一つ証明できなかった」と手厳しく断じた。