ミラノ・コルティナ五輪に出場した日本代表選手団が成田空港に到着した光景を見て、元フジテレビアナウンサーが思わず注目してしまったモノとは…。

フリーの笠井信輔アナウンサーが２６日までに自身のインスタグラムを更新。日本選手団が帰国し「ほんとにメダリストも、そうでない方も、皆さんよく頑張ってくださいました。感動をありがとうございますと改めて言いたいです」と、選手たちの奮闘をねぎらった。

「そんな皆さんの晴れやかな帰国の瞬間を見て…」。成田に降り立った「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一や坂本花織ら選手たちが運んでいた「ａｉｒ ｗｅａｖｅ（エアウィーヴ）」社製の布団に思わず注目。「なんですと！みんなでっかい布団『ＦＵＴＯＮ』を持って帰ってきてる（笑）よく見れば、どれもエアウィーヴ」。出演した東海テレビの番組で「エアウィーヴ」が話題になり「『すごい宣伝だよね』と、ＶＴＲを見ながら、安蒜（あんびる）キャスターと思わず話してしまいました。やっぱり皆さんもそう思いましたよね」と共演者たちとうなずいた。

エアウィーヴと五輪について思わず調べてしまったそうで「４年前の北京冬季オリンピックの帰国の写真を見ると、カーリング選手も羽生選手も布団らしきものを持っていないのです。しかし、あった！鍵山選手がしっかりとエアウィーヴを積んでいる。やっぱりみんな使ってたんですね。アスリートにとってはよっぽど休息を取るのに良いのかもしれません」「しかし、やっぱりちっちゃいから目立たない。１８年も前からオリンピック選手や選手村にエアウィーヴを提供している側としては『そろそろ皆さんに知ってもらっていいんじゃない？』と思ったのではないでしょうか」と想像した。

選手たちは皆、「ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ」とプリントされた大きなバッグに入ったエアウィーヴの布団をキャリーケースの上に乗せ、ガラガラと引いている。「これはただことじゃないですよね（笑）。布団でメダルが隠れてる」。たしかにメダルが見えない。「ただ映像見ると、全てを見たわけではありませんが、どうもフィギュアの選手以外は、こんなにみんなエアウィーヴ、エアウェーブしてない感じなんです。やっぱり、浅田真央先輩の流れを汲んで、誰かに頼まれたのか、それとも感謝の意味なのか、今回はフィギュアの選手たちでエアウィーブ大名行列となったようです」（原文ママ）と想像した。そして「オリンピック好成績の影で、いろんな人がいろんな形で選手たちを支えていると言うことがわかりました。今回はそれが“影”ではなく、“表”に出てきたということなんでしょう。ビジネス五輪と昔から言われていますが、まぁ、これくらいはいいんじゃないでしょうか？選手団の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました」と思いをつづった。

フォロワーからは「メダルかけてたのですね〜エアウィーヴばかりに目がいっちゃってました」と言う声が集まった。