３月８日は国際女性デーとして、「女性の活躍」がうたわれ、社会が黄色いミモザの花に染まる日。しかし、その輝かしいスローガンの裏側で、現代の女性たちは限界を迎えていることが明らかになった。

睡眠ブランド「ＮＥＬＬ（ネル）」が２月２日、３日に全国の２０〜４０代の女性約１０００人にインターネット調査を実施した。「睡眠をしっかり取れている」と感じている女性はわずか８．４％。さらに、約７割が「自分を労（いた）わるケアをしたいのに、その気力すら残っていない」と回答した。

⑴理想のナイトルーチン、３人に２人が「断念」

スキンケア、ヘアケア、ボディーケア…。自分を労わりたい気持ちはあるものの、７８．１％の女性が「時間をさけていない」と回答。その理由は、物理的な時間不足だけでなく、「気力が残っていない・疲れている（８４．６％）」という、精神的なエネルギー切れが深刻であることが分かった。

⑵７４．４％が支持する「最後の砦（とりで）」はマットレス

忙しい夜、完璧なケアを諦めても、「寝る環境だけは整えたい」と回答した人は７４．４％（４人に３人）に上った。「あれもこれもできないけれど、せめて横になる場所だけは最高でありたい」という切実な願いが、現代女性の本音と言える。