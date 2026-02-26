元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、そっくりの妹との姉妹ショットを公開した。

中川アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「妹と一緒にＯｎｅ Ｒｅｐｕｂｌｉｃのライブへ 小学５年生からｉＰｏｄで洋楽を聴きまくっていた 自称洋楽オタクの私ですが実はライブは数えられるくらいしか行ったことがなく、しかもこれまではすべて家族や友人に誘ってもらっての参加でした！」と記し、横浜で行われた 米国のロックバンド「Ｏｎｅ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ」のライブに、妹と出かけたことを報告し、ツアーグッズのＴシャツを着てライブを楽しむショットをアップ。

「今回は偶然Ｏｎｅ Ｒｅｐｕｂｌｉｃが日本に来ることを知って、初めて自らサイトでチケットを探してゲットできて本当ラッキー 会場に着いたら席はステージから少し遠めでしたが、冒頭から最高すぎるパフォーマンスでノリノリになりました なによりボーカルのライアンさんのトークが面白くて」「ライブならではの楽しみ満載の宝物のひとときでした 今年はもっともっと色々観に行きたいっ」とつづった。

この投稿には、「お二人とも美しくて、とっても可愛いです」「中川家のお父さんが羨ましいです」「すごく素敵な美人姉妹」「お二人ともかわいいですね」「仲良し！」などのコメントが寄せられた。