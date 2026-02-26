神奈川県警は２５日、県内外の２０歳代〜６０歳代の男女７人をチケット不正転売禁止法違反容疑で横浜地検に書類送検した。

発表によると、７人のうち横浜市栄区、会社員の女（３０）は昨年７月３日、横浜市西区のぴあアリーナＭＭで開催された、人気グループ「ＨＡＮＡ」のライブチケット２枚（計１万９８００円）を転売サイトに出品し、計１３万円で不正に転売した疑い。同日、転売されたチケットを購入して使用した２人は、会場から追い出されたという。女は、「グッズの代金などにあてていた。１０年前くらいからやっていた」と話しているという。

女はほかにも、東京都板橋区、会社員の女（２９）と共謀し、昨年１月１９日、福岡市中央区のみずほペイペイドーム福岡で開催された人気グループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のライブチケット２枚（計６万円）をＳＮＳに出品し、計１９万円で不正転売した。

ほか５人も、横浜市中区の横浜スタジアムで行われたプロ野球公式戦チケットなどを、販売価格を超える価格で不正に転売していた。

県警生活経済課の金田淳課長代理は「チケットの不正転売は犯罪で、出演者らになんの利益もない。転売チケットではライブが見られない可能性もある。余ったチケットを売買するときは、公式のリセールサイトを使用してほしい」と呼びかける。