中国は今月17日に春節（旧正月）を迎え、この日から丙午（ひのえうま）の1年がスタートした/Pedro Pardo/AFP/Getty Images

香港（CNN）中国は今月17日に春節（旧正月）を迎え、この日から丙午（ひのえうま）の1年がスタートした。古代中国を起源とする十干の「丙」と十二支の午（馬）年が重なる、60年に一度の干支（えと）だ。

万物を陰と陽に分ける「陰陽説」と、すべては木、火、土、金、水の5要素で構成されるという「五行説」を十干に当てはめた暦によると、丙は「火の陽」の性質を持つ。

また中国の十二支は子（ネズミ）・丑（牛）・寅（虎）・卯（ウサギ）・辰（竜）・巳（蛇）・午（馬）・未（羊）・申（猿）・酉（鳥）・戌（犬）・亥（イノシシ）という12種類の動物で表され、今年は馬の年。威勢のいい「火の馬」の年がスタートしたというわけだ。

中国では春節が生まれ年の境目とされ、それ以降に誕生した子どもが丙午生まれとなる。

CNNはこのほど、香港の風水師ティエリー・チョウ氏にインタビューして、2026年がどんな年になるかを尋ねた。

熱い1年が始まる

チョウ氏によると、丙は大きな太陽を象徴し、馬は火の属性を持つ動物に分類される。同氏は「火のパワーが最大級に強まる年になるだろう」と語った。

「テクノロジーからエネルギー生産などの火を燃やす業種まで、火に関連した産業が優勢になる。また芸術やファッション、料理も火に大きく依存している。こういう分野への注目が高まるだろう」

同氏によれば、天候や人々の気性にも影響が及び、暑さにかかわる災害や、すでに過熱している緊張関係の激化に注意する必要があるという。

「一方、火を必要とする人にとっては大変良い年になるかもしれない。秋と冬に生まれた人々は概して、火の要素が入ることで良い影響を受ける」

風水では、生年月日から木、火、土など五行の属性が導き出される。風水や中国古来の占術では、自分の体内や自然界でこうした要素のバランスを整えることが重視される。

「絶対的な良し悪しはない」と、チョウ氏は強調する。「私が儒教哲学から得ている学びのひとつは、自分にないものでもそれを認識し、努力することで人生に取り入れることができるという点だ」

「木星の精」とも呼ばれる「太歳」の神

生まれ年による1年の運勢は、その年に「太歳（たいさい）」の神が位置する方位との関係によって決まると信じられてきた。年ごとの干支に対応して、1年間の運勢を順につかさどる60人の太歳神（じん）がいるといわれている。太歳は木星と逆回りに天球上を動くとされる想像上の惑星で、太歳神は「木星の精」とも呼ばれる。なぜ木星が基準なのかというと、中国の占星術師がその昔、木星は12年周期で天を一周することに気づいたためだとされる。

中国の風水師は、本人の生年月日や時刻から星の配置を導き出す。この組み合わせによって、その年に結婚するか、起業するかなどの大きな決断を下す人もいる。

個人のチャートに基づいて詳細に診断してもらいたいという人も多いが、太歳の方位を十二支別に分析すれば、1年をだいたい見渡せるとも考えられる。

たとえば、自分の生まれ年の十二支と今年の太歳の関係が悪いと、いつもより厳しい年になるかもしれないといった具合だ。

「今年は太歳と衝突するなどと言われれば怖くなるかもしれないが、変化に富んだ年になるケースも多く、その変化が成長の機会をもたらす。こういう見方をすれば、必ずしも悪いことではない」と、チョウ氏は言う。

風水を信じる人々は昔から、「衝突」の災いを避けようと厄除けのお参りに行ったり、供え物をしたりしてきた。このような儀式で安心を求めるのも悪いことではないが、風水に特定の宗教とのつながりはないと、チョウ氏は強調する。

寺院に行きたくない人は、楽しい集まりに参加して、明るいエネルギーを吸収するのがおすすめだという。

そんなアドバイスを心に留めながら、生まれ年の十二支ごとに今年がどんな1年になるか、チョウ氏の見立てを聞いてみよう。

馬（午）年生まれ

ドラマチックな音楽が流れ、馬年のあなたにスポットライトが当たる。あなたは今年、十二支が生まれ年と一致する「本命年（ほんめいねん）」に入っている。

「馬年生まれは26年の主人公になるだろう。大きな変化が訪れる」と、チョウ氏は言う。

キャリアや人間関係、家庭内など、人生の大事な部分ががらりと変わることも多い。

中国では伝統的に、本命年を迎えた人は結婚や出産などのうれしい節目に集中することで、「変化をコントロール」するのが望ましいとされている。

チョウ氏は「『一喜擋（トウ）三災』（喜びごとがひとつあれば三つの災いを解消できる）という教えを覚えておくといい」と語った。

「自分の手で変えられる余地があまりなかったら、自身の中でひたすら明るいエネルギーを養うこともできる」

さまざまな出来事が予想されるだけに、心身の健康には特に注意しておきたい。

「新しい呼吸法や瞑想（めいそう）法を習うのもいい。感情をコントロールし、考えすぎを防ぐのに役立つことならなんでもやってみて」と、チョウ氏は提案する。

そして良い知らせがひとつ。同氏によると、大きな変化は大きな稼ぎや、さらなる成長につながることもある。

西方または北方の涼しい場所へ旅行するのも吉だという。

「馬年の7月より前に生まれた人なら、夏までは慎重に。冒険は7月以降にとっておこう」

羊（未）年生まれ

おめでとう、天は今年、あなたに味方している。

羊年生まれは、太歳と最も相性の良い関係のひとつである「六合（りくごう）太歳」に入ったからだ。

チョウ氏は「今年は貴人の星がめぐってくるため、友人の助けが得られ、強いきずなを築くことになる」との見通しを示した。

「貴人は、最も必要としている時にちょうど力を貸してくれる」

26年は、仕事も人間関係も順調にいきそうだ。

「羊年の人たちにとって、まさに開花の年。物事がついにうまく進み始める」

ただし、何もせずに見ているだけでいいというわけではないという。

「今年は広い心で感謝の気持ちを忘れず、その瞬間を楽しんで」「過去や将来の心配ばかりしていたら、今この時をむだにすることになってしまう」

猿（申）年生まれ

猿年の人々にとっては比較的安定した、穏やかな年になりそうだ。

金の属性を持つ猿年生まれの運勢は、かなりバランスの取れた状態が続くとみられる。

「家族、友人関係、仕事上の人間関係など、昨年に比べて全体的に運気は上がるだろう」

猿年の人は今年、あまり旅行願望を感じないかもしれないが、それはまったく問題なし。どれだけ旅をしたかで運勢が変わることはない。

チョウ氏はバランスを維持するためのアドバイスとして、パステルオレンジやピンクを取り入れることを勧めている。

「風水思想では、明るい色が陽のエネルギーをもたらす。あなたを見る人たちは、その明るいエネルギーを感じ取ってくれる」

鳥（酉）年生まれ

鳥年生まれにとって、今年は愛に満ちた年になりそうだ。ただし、すべてが順調にいくというわけではない。

鳥年の人々の頭上には今年、桃花星（とうかせい）が輝く。これは一般に新たな出会いを意味する。道を歩いている時かもしれないし、パーティーに参加したり、新たな場所を訪れたりした時かもしれない。

明るい兆しであることが多いが、チョウ氏は慎重に進めるようにと呼びかける。

「恋愛を求めている人たちにとって、恋人候補に出会うのは簡単だが、それが良い桃花（恋愛関係）なのか、悪い桃花なのかを見分けなければならない。すでに交際している人も、トラブルにならないよう気をつける必要がある」

「面倒な」ロマンスにはまり込む事態を避けるには、鳥や花をモチーフにしたチャームを身に着けるのがいいという。

チョウ氏は「桃花星がついているので、職場の人間関係も活発になる。ただし意地悪な相手やゴシップには要注意」と指摘し、健康運は全体的に良さそうだと語った。

犬（戌）年生まれ

犬年生まれは今年、「三会太歳」という星の配置になる。

「これは良い星。金運、仕事運、家庭運が舞い込む」と、チョウ氏は言う。

静かではあっても強力な配置だ。特に金銭面で安定した、確かな見返りが得られることを意味する。

念願の昇進をついに果たす人がいるかもしれない。

「今年は家族とのエネルギーも相当強くなる」と、チョウ氏は予想する。「家族間のコミュニケーションが改善され、集まる機会が増えたり、一緒に楽しいことをしたりするようになりそうだ」

ただひとつ、胃など消化器系の健康には注意しておこう。

イノシシ（亥）年生まれ

昨年は太歳と衝突したイノシシ年だが、今年はようやく太歳の位置が良くなってひと息つけるだろう。

チョウ氏は「太歳との秘密の結合を意味する『暗合太歳』で、仕事、金銭、健康、人間関係とも運気がゆっくりと回復する」と説明する。

波乱の1年間を乗り越えた今は、忍耐がカギとなる。現時点で実感がなくても、流れは変わりつつある。

同氏によれば、誕生日が近づいたころに運気が転じたと感じる例が多いという。「夏生まれの人は、夏になるとエネルギーの変化を感じるだろう。冬生まれの人は、もう少し先になる」

チョウ氏はイノシシ年の人々に、昨年の波乱から立ち直る時間を忘れずに確保することが重要とも呼びかけた。

パステルピンクやオレンジ、黄色を身につけると、日常に喜びと希望がもたらされるという。

ネズミ（子）年生まれ

ネズミ年は、太歳と衝突する「冲太歳」。影響の大きい、そして厳しい1年になることを覚悟しよう。

チョウ氏は「26年は健康に十分注意して。強い移動のエネルギーは、この先の人間関係やキャリアパスに色々と大きな変化が起きることを意味している」と話す。

新たな健康習慣を取り入れたり、健康診断の予定を組んだりするほか、旅に出るのも一案だという。

「今年のネズミ年は全体として、いつも以上に外に出たほうがいい」

「旅行はタイや香港、台湾など、木と火の要素が多いアジア方面を検討しては。温暖な地域もなかなかよさそうだ」

ネズミ年には希望の光も差している。チョウ氏によると、ネズミ年は水の気を持っているため、今年の火とうまくバランスを取って衝突を緩和することができる。

ピンクの服を着ることで、運気はさらに上がるかもしれない。

チョウ氏は、「変化の先にはさらに大きなチャンスが待っている可能性も忘れずに」と呼びかけた。

牛（丑）年生まれ

昨年は太歳との位置関係が良かったのに対し、今年は少しやっかいな配置で、軽いけがをしたり、意地悪を受けたりしやすくなる。

「太歳と大きな衝突を起こすわけではないが、人間関係に一層気を配り、ビジネスにしても友人関係にしても相手を慎重に選ぶ必要がある」

いつもより誤解が起きやすくなる恐れもある。

今年は移動の星がめぐってくるので、旅のチャンスととらえるのがいいだろう。

「移動を繰り返すことになるかもしれないし、冒険心が高まるかもしれない。今まで行ったことのない場所に足を踏み入れ、ボートにでも乗ってみよう」

虎（寅）年生まれ

虎は、干支の馬との組み合わせが良い「会太歳」に当たる。

「これは良好な人間関係、交友関係に恵まれる傾向を意味する。仕事上のチャンスが増える可能性もある」

「あらゆる場面でうまく調和できる」

恋人を探しているシングルの虎年生まれは、今年こそ相手が見つかるかもしれない。ただし、火の属性が丙午で増幅されるため、胃腸や視力の変調には注意が必要だ。

「特に春と夏は気をつけたほうがいい」と、チョウ氏は言う。

水辺に滞在したり、寒色系の服を着たりするのも、火を鎮める助けになるだろう。

ウサギ（卯）年生まれ

今年はウサギが太歳と不和の関係になる「刑太歳」。チョウ氏によれば、ウサギ年の人は恋人との関係に気をつけなければならない。

急に関係を断つという意味ではないが、身近にいる人と約束を交わす前によく注意する必要があるという。

チョウ氏は「仕事でも困難を感じやすく、あまり助けが得られないと感じるだろう」と指摘する。

対策としては、自身の属性である木とは逆に、メタリックな色の服やアクセサリーを身に着けるのがいいという。

「木は火を生み出し、金属は木を切り倒す。こうして各要素のバランスが取れるのだ」

竜（辰）年生まれ

今年は頭上に移動を象徴する「駅馬（えきば）星」が輝くため、移動が激しくなりそうだ。

チョウ氏によれば「旅行や引っ越し、転職に最適の年」とされる。

職場では今年、昇進が期待できるかもしれない。

駅馬星がある間、じっとしている状態は避けたほうがいい。

「今年は無理にその場にとどまろうとすると落ち着かない気持ちになりがちで、けがをしやすくなる恐れがある。ただ、太歳と衝突する場合に比べたらずっと軽く済むだろう」と、チョウ氏は説明する。

竜は五行で土の属性を持ち、火は土を育てるが、火が激しすぎると体内の土の臓器（胃など消化器系）に負担がかかるため、注意する必要がある。

つまり今年は、羽目をはずしすぎないように気をつけたほうがよさそうだ。

蛇（巳）年生まれ

昨年は本命年だったが、今年は太歳と直接かかわりがなく、ひと息つけそうだ。

通常なら落ち着いた年になるとはいえ、チョウ氏は警戒を呼びかける。

蛇は火の属性が強いため、今年もまだ緊迫感が走る可能性があるという。仕事には特に気をつけたい。

「今年はいったん手に入れたものを失いやすい。一生懸命に働いてつかんだと思ったら、次の瞬間にはだれかに手柄を取られることもあり得る」

対策としては、自身の属性を調整し、ただでさえ過熱する年に火をさらに足すことのないよう、赤やピンク、紫の色を避けたほうがいいという。