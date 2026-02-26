ミチ、“別人級”ぱっつん前髪姿が話題「誰か分からなかった」「可愛くてミステリアス」
【モデルプレス＝2026/02/26】モデルのミチが2月25日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪が際立つ最新ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】27歳モデル「誰か分からなかった」黒髪ぱっつんで印象ガラリ
ミチは「リアルクローズでとても可愛かったー」とつづり、ファッションブランド「COACH」のファッションショーに出席した際の様子を複数枚公開。雪が残る屋外のベンチに腰掛け、ブラウン系のアウターにロングブーツ、レザーグローブを合わせたシックな装いに、ぱっつん前髪が印象的なストレートのロングヘアでアンニュイな表情を披露している。
また「レザージャケットの上にテーラードジャケット重ねてるルックがたくさん出てきて真似したい！」と記して、モデルがランウェイを歩いている姿や弟でモデルのよしあきとショーの会場で並んでポーズを決めている動画なども投稿している。
この投稿には「別人級」「印象変わる」「前髪似合いすぎ」「レベチ」「誰か分からなかった」「可愛くてミステリアス」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ミチ、ぱっつん前髪×冬コーデ披露
◆ミチの投稿に反響
