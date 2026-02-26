藤本美貴「お刺身？？お皿に移し替えませんよ？」リアルな夕飯食卓公開「親近感湧く」「共感しかない」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの藤本美貴が2月25日、自身のInstagramを更新。夜ご飯の食卓を公開し、注目を集めている。
【写真】40歳3児の母タレント「刺身パックに親近感湧く」共感相次いだリアルすぎる夕食
藤本は「夜ご飯」と添えて、食卓の写真を投稿。テーブルには刺身の盛り合わせをはじめ、煮込み料理やトマト、スクランブルエッグ、きんぴらごぼう、ほうれん草の胡麻和え、味噌汁など彩り豊かなの品々が並ぶ様子を公開している。また「え？お刺身？？お皿に移し替えませんよ？笑」と続けて、刺身はパックのまま提供する飾らない藤本流スタイルも明かしている。
この投稿には「品数たくさん」「いつも美味しそう」「真似したい」「理想の食卓」「刺身パックに親近感湧く」「共感しかない」「ミキティ節最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
