渡辺美奈代、作り置き活用「名古屋風ナポリタン」公開「食欲そそられる」「手際が良すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/26】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月25日、自身のInstagramを更新。「名古屋風ナポリタン」の料理動画を公開した。
【写真】56歳元おニャン子「お店レベル」フライパンで作った名古屋風ナポリタン
渡辺は「Minayoごはん 名古屋風ナポリタン」と記し、料理の過程を動画で紹介。「作り置きしておいたトマトソースを使いまーす ニンニクたっぷり」「作り置きのソースと玉ねぎを炒め茹でた麺と混ぜ合わせます」「カットしたピーマンを入れ軽く炒めます」「スキレットにパスタを盛り付けたら…溶き卵を周りに流し入れ 少し火にかければ 出来上がりました」と字幕を入れながら野菜をカットしたり具材を炒めたりする調理の様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「お店レベル」「盛り付けが素敵で食欲そそられる」「手際が良すぎる」「卵を入れるの新鮮」「真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代「名古屋風ナポリタン」料理動画公開
◆渡辺美奈代の投稿に反響
