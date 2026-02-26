メ～テレ（名古屋テレビ）

渇水が深刻な「宇連ダム」。関係者を悩ませる“新たな悩み”とは？

「愛知県東三河地方の水源のひとつ宇連ダムのダム湖です。きのうこちらでも雨が降りましたが、水位はあまり変わっていないように見えます」（記者）

宇連ダムがある新城市では、24日から降りはじめた雨の量が、25日までに34mmを観測しました。

「降る前がかなり下がっている状態だったので、20万トンでも回復できたということで、かなりうれしく思っています」（水資源機構 豊川用水総合管理所 水源管理所 近藤晶信 所長）

25日までの雨で、豊川本流の水位も上がったため、ダムの水を下流に送るのをおさえることができました。

宇連ダムの貯水率は、0.8%上がり、水位は約1m上がったといいます。

しかし、ダムの渇水の状況は改善されていないといいます。

「実際、緩和するほどダム及び調整池に水がたまったかといえば、そこまでは、たまっていない。宇連ダムの枯渇までの延命ができているような状況」（近藤所長）

渇水がさらに困った事態を引き起こす

春の陽気の26日は、ドライブでダムを訪れる人も――

「テレビの放送で水不足と聞いて、どんな感じかなと思って。実際に見に来たけど、全然水がないですね」（浜松市から）

「いやーすごいですよ。これ以上減ったらどうしましょう。きのう雨が降ったから多少は増えているかなと思ったけど、全然増えていない」（豊橋市から）

ダムでは、湖底に眠っていた集落の跡があらわになっています。

渇水がさらに困った事態を引き起こしているといいます。

「通常、水につかっているところなので、当然人が通るための安全対策が何もできていない状況。禁止看板をしても入ってしまう人が見受けられる。危険なので立ち入りはご遠慮願いたい」（近藤所長）

今後の節水については――

「1日でも早く渇水がなくなってほしい。何せ雨次第なので節水を心がけて、極力長く使えるようにすることが最も必要」（近藤所長）