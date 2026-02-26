【ホビーメーカー合同展示商談会】 開催日:2月26日 会場：UDX4階 ギャラリー ※関係者のみ入場可能

関係者向けイベント「ホビーメーカー合同展示商談会」でthreezeroの一押しが「トライガン フィグゼロ 1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード」だ。本商品は9月発売予定。価格は31,900円。

本商品のモチーフは内藤泰弘氏のマンガ「トライガン」を原作とする1998年の同名アニメに登場する主人公「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」だ。

「トライガン」の物語は人類の植民惑星「ノーマンズランド」で展開する。ヴァッシュは"人間台風（ヒューマノイド・タイフーン)"と言われて惑星中に名を知られ莫大な賞金をかけられている。しかしヴァッシュ本人は心優しくひょうきんな人間である。彼はいくつもの秘密を持っており、ある目的を持って旅をしている。彼は天性のトラブルメーカーであり、行く先々で事件が起こるのだ……。

全身を包む真っ赤なコートに逆立った金髪、手にするのは銀色の大型リボルバー。ヴァッシュは非常に印象的なキャラクター造形となっている。「トライガン フィグゼロ 1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード」はthreezeroらしいこだわりの造形と彩色でヴァッシュを立体化している。サイズは全高約310mm。サンプルはかなりの存在感だ。

フィギュアに布製の服を着せる場合、布の生地の厚さなどでシルエットが崩れがちだが、本商品は塗料による加工でデザインをしっかり再現しながら、布の質感もしっかり表現している

フィギュアの大きな特徴はヴァッシュの特徴的な赤いコートを布で表現していること。フィギュアの衣装に布を使う場合布そのものは無加工の商品も多いが、本商品では塗料によるコーティングが行われており、光沢を放っている。さらにコートの裾にはワイヤーを仕込んでおり、裾のはためきに表情をつけることが可能だ。

布を使いながらも特徴的な襟部分などデザインを重視し布のしわを固定したり、塗装で陰影を濃くするなど、布としての質感と造型を両立させている。布の服を纏ったフィギュアはどうしてもオーバーサイズのシルエットが崩れた造型になりやすいが、「トライガン フィグゼロ 1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード」はまるで固定ポーズのフィギュアのような服装のラインを演出しながらもフィギュア自体の幅広い可動域にも対応している。裾を広げて大きく足を上げたポーズも可能だ。

服の裾部分にはワイヤーが入っており、表情付けが可能

そして企画者が特に力を入れたというのが顔の造型だという。ヴァッシュはコミカルな表情をすることが多いが、シリアスな表情も見せる。逆立った髪にたれた前髪、前方に向ける鋭い眼光、顎のラインなど、アニメのヴァッシュらしい表情にするために造型担当者と何度もやりとりをしただけでなく、版元の監修とも打ち合わせを行い、こだわりの表現を実現した。不敵に笑う表情の頭部パーツも用意されている。また、銃の造型にもこだわっており、こちらも注目ポイントだという。

1/6の特に布製の服を纏ったフィギュアの場合、動きにかなり制限が加わり、ポーズの幅が限られる場合が多い。「トライガン フィグゼロ 1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード」は魅力的な服のシルエットを崩さず多彩なポーズをとれるように設計されている。布の質感を持ちながら塗装による細かい陰影をつけ、可動に干渉しない部分の布を固定することでデザインを活かしたシルエットを実現している。threezeroのフィギュア設計技術の高さを実感させる商品だ。

企画者が特にこだわったという顔の造形。造形担当者に加え、版元とも協議を重ねた。特に見上げた表情を見て欲しいとのこと

銃は造形としてかなり力がこもっている

ヴァッシュはコートの下の服装の設定も細かい。こちらの造形も注目だ

【商品ページ写真】

商品ページの写真。フィギュアの可動の幅は非常に広い

(C)内藤泰弘／少年画報社・フライングドッグ