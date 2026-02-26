アルピニスト野口健氏（52）の長女・野口絵子さん（22）が26日、都内で日本マリン事業協会の記者会見に出席した。

絵子さんは、「2026 JMIAマリンアンバサダー」に就任。「2026 ミス日本『海の日』」として、海洋業界への理解と関心を高める役割を担う。

国際ボートショー委員会委員長の竹長潤氏は、絵子さんに任命したことについて「山のイメージがつきまといますが、実は海が大好きで、ボランティアとして水産業系の活動をされていますので、楽しい海じゃなしに、学ぶ海、守る海といったことも含めて世の中にメッセージを伝えていただければと期待している」と語った。

絵子さんは「どうして海なんですかとよく聞かれるのですが、山にいると海が恋しくなるものです」とコメント。それを一番実感したのがニュージーランドへの留学だという。「私のホストファミリーはよく釣りにつれていってくれて、一週間、無人島で過ごしたこともあります。“絵子、今日魚が釣れなかったら夜ご飯はないぞ”と言われ、5時間も6時間も船の上でひたすらお魚が釣れるのを待っていました」と明かした。そのとき奇麗な夕日を見て「美しい場所は山だけじゃないんだ」と気付いたそう。

現在、慶応義塾大学総合政策学部の3年生で日本の水産資源を守る活動にも取り組んでいる絵子さん。「知れば知るほど海はやめられません。海の魅力や楽しさをお子さんから大人の方まで届け、そしてまた海に行きたいなと思ってもらえるきっかけを作れるよう頑張りたいと思います」と意気込んだ。