いぎなり東北産『おねがいアイプリ』エンディング主題歌に決定 新衣装でイベント登場
アイドルグループ・いぎなり東北産が26日、都内で行われた『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会に登場。アニメのエンディング主題歌を担当することを発表した。
【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOO
『おねがいアイプリ』は、現在テレビアニメとアミューズメントゲームで展開している『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」最新作。W主人公の「いのり」と「あおい」がぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいをかなえていくストーリー。
イベントにはこの日のための新衣装で来たという9人。代表して橘が「私たちの新曲『放課後のおねがい！』がアニメ『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌に決定しました！」と発表。「お願いがテーマになっていて、聞いてくださる方のお願いをかなえたいという優しい想いが詰まった楽曲になっています。私たちも、普段メイクや衣装などを素敵に仕上げていただいたり、応援してくださるみなさんのおかげでキラキラさせていただいているので、グッとくる歌詞もたくさん入っています。聞いてくださる方の背中を押せるような楽曲になっています！」とアピールした。
また最後に、「新たに始めたいこと」について聞かれた伊達花彩は「たくさんお願いをすることです！」といい、「大人になるにつれて、誰かにお願いしたり、頼ることに抵抗が出てきてしまったりすると思うんですけど、4月から『おねがいアイプリ』の力を借りて、たくさん頼っていきたいと思います！」と語る。そして続けて「ということで！各媒体のみなさま、いぎなり東北産、そして『おねがいアイプリ』をたくさんたくさん愛してください！」とキュートに“お願い”していた。
イベントには、本作でW主人公を演じる小川華果、叶矢りか、アンバサダーを務めるDJ KOOが登場した。
