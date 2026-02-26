¥Ý¥±¥â¥ó¡¢30¼þÇ¯µÇ°¤Ç¥³¥é¥Ü¡¡¥×¥íÌîµå¤äÁ´Æü¶õ¤È
¡¡¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï26Æü¡¢¥²¡¼¥àÈ¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå¤äÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¤ÈÏ¢·È¤·¤¿´ë²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢³èÌö¤Î¾ì¤Ï¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤äÍ·±àÃÏ¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12µåÃÄ¤¬¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Î»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£Á´Æü¶õ¤Ï¿·ÅÉÁõ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¡×3µ¡¤òÇ¯Æâ¤ËÈô¤Ð¤¹Í½Äê¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¸å¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡ÀÖ¡¦ÎÐ¡×¤Ï1996Ç¯2·î27Æü¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¡Ö¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡×ÍÑ¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¤ÎÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç4²¯8900ËüËÜ°Ê¾å¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡´±Êó¤äÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊTSR¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÇä¾å¹â¤Ï15Ç¯2·î´ü¤Î230²¯±ß¤«¤é¡¢25Ç¯2·î´ü¤Ë¤Ï4100²¯±ßÍ¾¤ê¤Ë¿Ä¹¡£TSR¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢ËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤¬¹¥Ä´¤ÊÍ×°ø¤À¡×¤È¤ß¤ë¡£