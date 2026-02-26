「なんて羨まし」二宮和也、飛行機で“SnowManのなっぴー推し”に遭遇。対応に反響「鼻血が止まりません」
俳優の二宮和也さんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。飛行機の隣の席に座っていた人が「SnowManのなっぴー推し」だったことを報告しました。
【投稿】二宮和也が“恥ずかしかった”エピソードとは？
コメントでは「近くのスターより遠くの推しだったんですね」「可愛すぎる！なっぴー呼びしているニノさん…私だったら…隣りにニノさん…！考えただけでも…鼻血が止まりませんよ！なんて羨ましんでしょう」「飛行機に乗って、どこに行っていたのかしら…私はそっちが気になるよ」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】二宮和也が“恥ずかしかった”エピソードとは？
「隣りにニノさん…！」二宮さんは「そういえば昨日乗っていた飛行機の隣の席がSnowManのなっぴー推しでした。(席にボンって置かれたタブレットの待ち受けがなっぴーだったのでそう推察)バレないように帽子をグッと深く被ってみたがそんな企業努力は必要ない位に気付かれることは無く、タブレットに最大集中でした。なんか恥ずかしかったのでゆっくり瞼を閉じました」とポスト。くすっと笑える、かわいらしいエピソードです。
「これ以上ない位に下を向いて目的地に到着」19日には、タクシーで「これ以上ない位に下を向いて目的地に到着」したエピソードを披露していた二宮さん。なぜ下を向かなければならなかったのか、気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)