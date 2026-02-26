中3生行方不明から1か月 15歳の誕生日迎えたばかりの少女 約160件の情報提供も発見に至らず 今後ドローンでの捜索も検討（26日午後3時現在）《新潟》
十日町市で中学3年生の少女が行方不明となってから、2月26日で1か月。少女はいまだ発見に至っていません。
行方不明になっているのは十日町市新座甲に住む中学3年生の樋口まりんさんです。
3日前の23日には15歳の誕生日を迎えた樋口さん。ことし1月26日午後7時頃、自宅を徒歩で外出したまま帰宅せず、保護者から「娘がいなくなった」と110番通報があり事案が発覚しました。
警察によりますと、樋口さんは身長約154センチ、セミロングの黒髪で紺色のセーター（胸に白色の刺しゅう入り）、水色のデニムズボンを着用しているということです。
その後の調べで、黒色のジャンパー、黒のブーツを身に着けていたとみられることが判明したほか、いずれかの足首にミサンガ1本を付けているということです。
スマートフォンや財布などの貴重品は自宅に残されていました。
警察は事件・事故の両面で調べていて、これまでに延べ170人体制で捜索を行ってきましたが、現在は十日町署員約70人が通常の勤務を通じて情報収集や捜索を続けています。
ドライブレコーダーや防犯カメラの情報確認作業も進めているほか、広く情報提供を呼びかけており、「似ている人を見た」など25日までに全国から約160件の情報が寄せられているということです。
警察は今後、人が入っていきづらい場所にドローンを飛ばすなど新たな捜索手法を検討しているということです。
26日午後3時現在、樋口さんの発見に至っていないことから、警察は情報提供の呼びかけを続けています。
【連絡先】十日町警察署 025 - 752 -0110
（画像：新潟県警提供）