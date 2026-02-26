ある男性が中学生の時に撮影した写真と現在の姿を比較した“ビフォーアフター動画”をTikTokに投稿し、大きな反響を集めています。投稿したのは、現在22歳でモデルとして活動中のスカイピョン（@sky_pyon）さん。素朴なサッカー少年だった中学3年生の姿から、まるでK-POPアイドルかのような外見へと変貌を遂げた努力の過程に、「これはすごいわ」「韓国のアイドル」と驚きの声が寄せられました。



【アフター写真】垢抜けした現在の姿

ビフォー写真が撮影されたのは、中学3年生の卒業式の日。この頃はサッカーに打ち込んでおり、将来もサッカーを続けていこうと考えていたといいます。当時の自分については、「今と変わらず、ザ・末っ子という感じの性格でしたね」と話します。



そんなスカイピョンさんが垢抜けを意識し始めたのは、中学校の同窓会がきっかけだそう。「同級生を驚かせたい」との思いから、垢抜けに向けてメンズメイクや美容、ファッションをチェックするようになったのだとか。



「見た目の方向性を整えるところから始め、段階的に磨いていきました」



トレンドのメイクアイテムやカラコンを取り入れたり、自分に似合うヘアアレンジを模索したり、筋トレをしたり…。「いずれも最大限に努力した」と言うように、日々、自分磨きに力を入れていたというスカイピョンさん。



また、外見を変えるための取り組みはそれだけに留まらず、内面から変われるようにマインドセットを見直すこともしていたと振り返ります。その結果、「写真を撮られるのが好きになってきた」のだとか。そんなスカイピョンさんの変貌ぶりに、周囲の反応は努力を評価する声が多く、前向きな意見が届いたそう。



「僕の友達に否定的な人はいませんね。ただメイクについては、すっぴん派とメイク派で意見が分かれていました」



そんな中でスカイピョンさんが今回のビフォーアフター動画を投稿したのは、将来的に活動の幅を広げることを見据えてのことだったそう。世の中的にメンズメイクに対して是非が分かれる中で、「メンズメイクをもっと受け入れてもらえるものにしたい」と語ります。



「将来はSNSを通して、美容やファッションに関する仕事を行いたいと考えています。そのためにも、まずは自分の変化を見てもらい、認知度の拡大に繋がれば…と考えました」



実際に、現在はモデルとしての活動も少しずつ始めています。



「いまはミクチャなどのプラットフォームを中心とした配信を主軸に、様々な活動をさせて頂いています。もっとSNSを中心に発信を続け、多くの人に関心を持ってもらえる存在になりたいです」



今回の投稿で再生数やコメントが大きく伸びたことについて「嬉しい想定外」といい、中でも印象に残ったのは「ビフォーアフターで同一人物か？」を疑われるコメントだったと話します。



「それだけ変われたという証拠なので、嬉しかったです！」



最後に、目標に向かって自分磨きを続けるスカイピョンさんに、「自分を変えたい」と考えている人へのアドバイスをもらいました。



「迷ったら、まずは筋トレ！ いきなり100点の目標を立てるより、1点1点ずつ着々と上げていくほうが頑張れますよ」