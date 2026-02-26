スタジアム整備をテーマにした講演会 3月6日に開催 「サッカースタジアムのエビデンス」スタジアム・アリーナ研究の准教授が提言へ 秋田
秋田市のスタジアム整備をどのように進めるべきかをテーマにした講演会が開かれます。
「サッカースタジアムのエビデンス・市民アンケートの結果を読み解く」と題した講演会は、秋田県の活性化を目的に活動している団体、秋田人変身力会議が主催して行われます。
講師は名古屋学院大学経済学部准教授の萩原史朗さんです。
萩原さんは大学で「スタジアム・アリーナ改革を通じた地域活性化に関する理論・実証」などを研究課題としていて、講演会では、財政難の中で県や市は大規模事業をどのように進めるべきなのか、地域経済学の視点から提言を行います。
＜第88回変身力研究会講演会＞
主催 秋田人変身力会議
講演 サッカースタジアムのエビデンス 市民アンケートの結果を読み解く
講師 名古屋学院大学経済学部准教授 萩原史朗氏
日時 3月6日(金) 午後6時～
場所 協働大町ビル（秋田市大町3丁目2-44)
定員 50人
参加費 無料
申し込み メールにて akita.change.power@gmail.com（秋田人変身力会議）
締め切り 2月27日