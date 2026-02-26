秋田市のスタジアム整備をどのように進めるべきかをテーマにした講演会が開かれます。



「サッカースタジアムのエビデンス・市民アンケートの結果を読み解く」と題した講演会は、秋田県の活性化を目的に活動している団体、秋田人変身力会議が主催して行われます。



講師は名古屋学院大学経済学部准教授の萩原史朗さんです。



萩原さんは大学で「スタジアム・アリーナ改革を通じた地域活性化に関する理論・実証」などを研究課題としていて、講演会では、財政難の中で県や市は大規模事業をどのように進めるべきなのか、地域経済学の視点から提言を行います。





講演会には無料で参加できますが、2月27日までに申し込みが必要です。＜第88回変身力研究会講演会＞主催 秋田人変身力会議講演 サッカースタジアムのエビデンス 市民アンケートの結果を読み解く講師 名古屋学院大学経済学部准教授 萩原史朗氏日時 3月6日(金) 午後6時～場所 協働大町ビル（秋田市大町3丁目2-44)定員 50人参加費 無料申し込み メールにて akita.change.power@gmail.com（秋田人変身力会議）締め切り 2月27日