秋田市のスタジアム整備をどのように進めるべきかをテーマにした講演会が開かれます。

「サッカースタジアムのエビデンス・市民アンケートの結果を読み解く」と題した講演会は、秋田県の活性化を目的に活動している団体、秋田人変身力会議が主催して行われます。

講師は名古屋学院大学経済学部准教授の萩原史朗さんです。

萩原さんは大学で「スタジアム・アリーナ改革を通じた地域活性化に関する理論・実証」などを研究課題としていて、講演会では、財政難の中で県や市は大規模事業をどのように進めるべきなのか、地域経済学の視点から提言を行います。

講演会には無料で参加できますが、2月27日までに申し込みが必要です。

＜第88回変身力研究会講演会＞
　主催　秋田人変身力会議
　講演　サッカースタジアムのエビデンス　市民アンケートの結果を読み解く
　講師　名古屋学院大学経済学部准教授　萩原史朗氏
　日時　3月6日(金)　午後6時～
　場所　協働大町ビル（秋田市大町3丁目2-44)
　定員　50人
　参加費　無料
　申し込み　メールにて　akita.change.power@gmail.com（秋田人変身力会議）
　締め切り　2月27日