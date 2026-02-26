上海、外資系企業の登録をオンライン化へ

上海市市場監督管理局が2月25日の記者会見で明らかにしたところによると、上海市はこのほど、越境デジタル身分認証による外資系企業の登録手続きを全過程オンラインで行う全国初のサービスを打ち出しました。

この新たなサービスモデルでは、シンガポール企業は権限を付与した署名権限者を通じて、身分認証や電子署名をすべてオンラインで完結でき、対面での紙の書類の提出が不要となります。これにより、制度上の取引コストの効果的な削減が実現できます。

上海市市場監督管理局登録処の池燕萍副処長は、「多くの海外投資家はこれまで、内資企業と同様に登録手続きを全過程オンラインで行う利便性を享受することができなかった。こうした状況を踏まえ、越境デジタル身分認証のルートを開設した。これにより、シンガポールの投資家は紙の公証書類を提出する必要がなくなる」と述べました。

今後、上海市は引き続き越境デジタル相互信頼協力ネットワークを拡大し、世界の投資家に利便性と安全性を兼ね備えたデジタル行政サービスを提供するとしています。また、サービスの対象範囲をさらに拡充していく方針です。（提供/CRI）