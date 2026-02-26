ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 洗車場の修理作業中に地面に転落か 70代の男性が意識不明の重体=静岡… 洗車場の修理作業中に地面に転落か 70代の男性が意識不明の重体=静岡・浜松市 洗車場の修理作業中に地面に転落か 70代の男性が意識不明の重体=静岡・浜松市 2026年2月26日 16時22分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 2月26日午前、浜松市中央区の自動車会社の支店で、洗車場の屋根部分の修理作業をしていた70代の男性が地面に転落しました。 男性は意識不明の重体で、警察が男性が落下した原因などを調べる方針です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「記憶にない」他人の住宅に侵入し刃物で電線を切断したか 76歳の男を逮捕＝静岡県警 市有地を駐車場として貸し出した市議に利益返還求めた訴訟 3月に和解成立へ 市議が解決金支払い市が土地を市議に売却 議会が和解案可決＝静岡・沼津市 ロープスキッピング世界一の縄跳び選手が母校の小学校で授業「自分の好きなことを生涯追求して」＝静岡・富士宮市 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, グループウェア, 置床工事, フローリング, イベント, 世田谷区, 墓, 明大前, 寺田屋, 葬祭