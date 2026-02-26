井川遥＆村上信五、MBS『水野真紀の魔法のレストラン』放送1000回記念回に出演決定 水野真紀「なかなかたどり着ける数字ではない」【コメントあり】
MBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）は3月4日に放送1000回を迎える。同日放送の2時間スペシャルには、番組初期レギュラーの井川遥と、村上信五が登場する。
3月4日放送『水野真紀の魔法のレストラン』に出演するレギュラーと村上信五、井川遥
2001年4月12日の放送開始から1000回を迎えた同番組。2時間SPでは、「関西人なら絶対１回は行っとかなあかん！グルメ遺産ランキング」と題して、料理人、ライター、インフルエンサー、関西を食べ尽くす“食のプロ”100人が選ぶ、関西人なら絶対に１回は行っとかなあかん、後世に残したい「グルメ遺産」をランキングで紹介する。
スタジオゲストに、番組初期レギュラーの井川遥と、村上信五が登場！梅沢富美男、ハイヒールモモコ、ダイアンユースケら豪華ゲストがVTRでグルメ遺産を食べ尽くす。
【コメント】
■水野真紀
――放送1000回を迎えるにあたって
やはり1000回は金字塔。なかなかたどり着ける数字ではないので、常に“感謝”ですよね。食は、限られた予算の中でどんな楽しいことができるかっていう“一番安上がりなエンターテインメント”だと思うんです。そしてこの番組の長い歴史は、みんなの尽力のたまもの、それしかないんですよね。この25年、1000回に至るまでにテレビを取り巻く環境が大きく変わったと思います。食っていうのは、ファッションみたいなところもあって、みんなが望んでいるものとか、トレンドも取り入れていかなくてはいけない。その時その時の時代に応じた企画を、みんなが知恵をしぼって作ってくれました。
――今回のSP放送と今後の抱負について
この企画（番組独自キャラクター・都いろはに扮してロケに登場）は結構好きなんですよ。岸大介（ダイアンユースケ扮する）さんが大好きだし、ゴエ爺（浅越ゴエ扮する）も出てきたし。スペシャルな企画の時にやっているので、ぜひ楽しみにご覧ください。これからも、視聴者の方々も作り手もわたしたち出演者も、この番組に参加することでみんなが幸せに楽しく過ごせる場であってほしいなと思っています。
■井川遥
――初期レギュラー当時の印象に残っているエピソード
本当にデビューして間もない新人だったので、レギュラーの方ももちろんですが、次々来られるゲストの方にも圧倒されていました。 スタジオでもロケでも、そうそうたる方々とロケをご一緒させていただいていたんだなって。 皆さん 本当に温かいし楽しいし、学びもいっぱいで 、 すごく濃厚で有意義な時間 でした。
――久しぶりの出演・水野真紀との共演について
真紀さんは、当時からかなりお料理に精通されていて、料理にも料理人の方にもリスペクトがあって。本当に真摯に真面目に取り組まれていたことを覚えています。そして、私が新人の頃から変わらず、今日もまた同じように温かく迎えてくださって、居心地よく楽しませてくださる。そういう真紀さんの人間力みたいなものはやはり変わらないなと思いました。番組としては、今はエンターテイメント性を残しつつ、専門性がより高まっているように感じました。皆さんの役割分担がハッキリしていて、すごく番組が熟した良さがあると思います。やっぱり長い間愛されているからなんでしょうね。この番組の進化みたいなものを感じますね。
――関西の食について
梅田の駅の辺りを通ったのですが、どこも行列ができてるんですよね。それも、いうなればライバル同士みたいな同ジャンルお店なのに、どこのお店も並んでいて。価格帯も併せて、関西という街が“食で人をもてなす”っていう食文化なんだなというのを改めて感じました。今回1位になったメニューもやっぱり『あぁ食べてみたいな』と思えましたね。
■初代プロデューサー・本郷義浩（MBS）
――『水野真紀の魔法のレストラン』の特色、1000回続いた理由は？
立ち上げ時は12年頑張りましょうと言いました。“食は人を幸せにする”ということを視聴者に伝え続ける、というコンセプトはぶれずに、コーナー企画は、時流に合わせて柔軟に変えられるように固定化せずにやってきました。料理情報番組ですが、単なる店情報・カタログではなく、大繁盛店の秘密、メニュー開発秘話、シェフの志や転機など、深掘り取材を続けてきたことがいまにつながったと思います。番組ロゴステッカーを取材先の方々に配布したことも戦略の一つです。年間数百軒は各お店に貼っていただいたので、皆さんの目にとまったのではないかと思います。
3月4日放送『水野真紀の魔法のレストラン』に出演するレギュラーと村上信五、井川遥
2001年4月12日の放送開始から1000回を迎えた同番組。2時間SPでは、「関西人なら絶対１回は行っとかなあかん！グルメ遺産ランキング」と題して、料理人、ライター、インフルエンサー、関西を食べ尽くす“食のプロ”100人が選ぶ、関西人なら絶対に１回は行っとかなあかん、後世に残したい「グルメ遺産」をランキングで紹介する。
【コメント】
■水野真紀
――放送1000回を迎えるにあたって
やはり1000回は金字塔。なかなかたどり着ける数字ではないので、常に“感謝”ですよね。食は、限られた予算の中でどんな楽しいことができるかっていう“一番安上がりなエンターテインメント”だと思うんです。そしてこの番組の長い歴史は、みんなの尽力のたまもの、それしかないんですよね。この25年、1000回に至るまでにテレビを取り巻く環境が大きく変わったと思います。食っていうのは、ファッションみたいなところもあって、みんなが望んでいるものとか、トレンドも取り入れていかなくてはいけない。その時その時の時代に応じた企画を、みんなが知恵をしぼって作ってくれました。
――今回のSP放送と今後の抱負について
この企画（番組独自キャラクター・都いろはに扮してロケに登場）は結構好きなんですよ。岸大介（ダイアンユースケ扮する）さんが大好きだし、ゴエ爺（浅越ゴエ扮する）も出てきたし。スペシャルな企画の時にやっているので、ぜひ楽しみにご覧ください。これからも、視聴者の方々も作り手もわたしたち出演者も、この番組に参加することでみんなが幸せに楽しく過ごせる場であってほしいなと思っています。
■井川遥
――初期レギュラー当時の印象に残っているエピソード
本当にデビューして間もない新人だったので、レギュラーの方ももちろんですが、次々来られるゲストの方にも圧倒されていました。 スタジオでもロケでも、そうそうたる方々とロケをご一緒させていただいていたんだなって。 皆さん 本当に温かいし楽しいし、学びもいっぱいで 、 すごく濃厚で有意義な時間 でした。
――久しぶりの出演・水野真紀との共演について
真紀さんは、当時からかなりお料理に精通されていて、料理にも料理人の方にもリスペクトがあって。本当に真摯に真面目に取り組まれていたことを覚えています。そして、私が新人の頃から変わらず、今日もまた同じように温かく迎えてくださって、居心地よく楽しませてくださる。そういう真紀さんの人間力みたいなものはやはり変わらないなと思いました。番組としては、今はエンターテイメント性を残しつつ、専門性がより高まっているように感じました。皆さんの役割分担がハッキリしていて、すごく番組が熟した良さがあると思います。やっぱり長い間愛されているからなんでしょうね。この番組の進化みたいなものを感じますね。
――関西の食について
梅田の駅の辺りを通ったのですが、どこも行列ができてるんですよね。それも、いうなればライバル同士みたいな同ジャンルお店なのに、どこのお店も並んでいて。価格帯も併せて、関西という街が“食で人をもてなす”っていう食文化なんだなというのを改めて感じました。今回1位になったメニューもやっぱり『あぁ食べてみたいな』と思えましたね。
■初代プロデューサー・本郷義浩（MBS）
――『水野真紀の魔法のレストラン』の特色、1000回続いた理由は？
立ち上げ時は12年頑張りましょうと言いました。“食は人を幸せにする”ということを視聴者に伝え続ける、というコンセプトはぶれずに、コーナー企画は、時流に合わせて柔軟に変えられるように固定化せずにやってきました。料理情報番組ですが、単なる店情報・カタログではなく、大繁盛店の秘密、メニュー開発秘話、シェフの志や転機など、深掘り取材を続けてきたことがいまにつながったと思います。番組ロゴステッカーを取材先の方々に配布したことも戦略の一つです。年間数百軒は各お店に貼っていただいたので、皆さんの目にとまったのではないかと思います。