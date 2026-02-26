岩手県大船渡市で発生した大規模山林火災から26日で1年です。火災の犠牲となった柴田吉郎さんの遺族は墓前で手を合わせました。

大船渡の山林火災の唯一の犠牲者、柴田吉郎さんの長男・柴田修幸さんと長女の松川悦子さん。

柴田吉郎さんの長男・修幸さん（64）と長女・悦子さん（62）「実感がない。最近のことのよう。1年たっているけど」

1年前、大船渡市赤崎町合足で発生した山林火災では、平成以降、国内最大規模のおよそ3370ヘクタールが焼け、最大で4596人に避難指示が出されました。

この火災で、三陸町綾里小路地区に住んでいた吉郎さんが自宅の近くで遺体で見つかりました。

柴田吉郎さんの長男・修幸さん（64）「やっぱりずっと頭に残っているのは助けられなかったこと」

柴田吉郎さんの長女・悦子さん（62）「死ぬまではそれは残る。なんであの時助けられなかったのか」

山林火災では住宅など226棟の建物が被害を受け、そのうち175棟が全壊。農林水産業を含めた被害総額は102億円あまりに上ります。

住宅の被害が大きかった三陸町綾里の港地区では、自宅の再建工事が始まっているところがありました。このほか、被害を受けた水産加工場の復旧工事も始まっていて、なりわいの再生に向けた動きが始まっています。