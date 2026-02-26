東京Vの城福浩監督（64）が26日、横浜M戦へ向けて非公開練習を行った後に取材対応。「この3試合を冷静に見て、いま我々が持っているものを出そうとして結果が出ている。だが、翌日の練習試合で大量失点した。同じ空気感でないといけない」と、かぶとの緒をしめた。

横浜Mについては「まだ勝っていないが、試合を見ると、勝ち点が内容と比例していない。強度、キックの質の高さ、何もないところから生み出す力、交代で様相が変わるところなど、いろいろな武器を持っている。今までで、むしろ一番苦しい試合になるかもしれない」と警戒した。

前節町田戦でDF林尚輝（27）とFW松橋優安（24）が試合中に故障し、交代。時間がかかりそうな様子だ。

それでも城福監督は「新たに出る選手、ベンチに入る選手がこのチャンスを逃したくないと思ってやれるか。恐れてやるより、チャレンジングでやれる空気をつくりたい」と力が入る。横浜M戦は93年のJリーグ開幕カードでもあるが、「人気、伝統のあるチーム、現状で満足している選手はいないので、相当な勢いで来る。チャレンジャーでいるのは当然、強度の高いサッカーでいかに自分たちが表現できるか。成長した姿を見せたい」と、勝利にこだわる考えだ。