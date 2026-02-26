3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。15時過ぎに選手で最後にグラウンドに姿を現すと、チームメートが次々にあいさつに。日本ハム時代の同僚の近藤と談笑しながら、ウオーミングアップした。

そんな中、近藤の仲介で対面したのが阪神・坂本だった。昨年はベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝くなど、阪神のリーグ制覇に貢献。巧みなインサイドワークで、虎の投手陣を引っ張った。

今回は登板予定がない大谷だが、初対面という坂本ともがっちり握手。丁寧にあいさつする姿は、ネットでも話題となった。Xでは「大谷翔平、頼むから坂本誠志郎を座らせて何球か投げてくれんか」「坂本が大谷に挨拶してるなんて ファンとして嬉しすぎる」「大谷選手にしっかり挨拶する坂本選手、礼儀が素晴らしいですね」などのコメントが集まった。

ちなみに坂本は、キャンプ中のインタビューで大谷について「投げないんですよね？でも、中村さんが“投げろって言おうかな”と言っていたので、僕も乗っかって言ってみようかなって思っているんですけど（笑い）」と言及。自主トレで師事してきたヤクルトの中村悠平捕手（35）とともに、大谷に“迫る”ことも話していたが、果たして…。