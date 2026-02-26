侍ジャパンの爛好ぅ奪銑瓩入った。大谷翔平投手（３１＝ドジャース）が２６日、バンテリンドームへ１４時３０分過ぎに到着し、日本代表に合流した。侍のユニホームに袖を通して全体練習にも参加。地元名古屋は早くも騒然となり、ＣＢＣなど地元各放送局が大谷の動きをテレビカメラで追いかけ、ＴＢＳ系列のワイドショー「ゴゴスマ」では異例の生中継で放送されるなど、スーパースターの一挙手一投足に視線が集まった。

今回の第６回ＷＢＣでは打者専念で臨む方針。米アリゾナ州グレンデールのキャンプでは打者としてライブＢＰを重ね、投手としても調整を進めてきた。現地でのメニューを打ち上げたのち、チャーター機で帰国。静養を挟むことなく、侍ジャパンの「本番モード」の輪に加わった格好だ。大谷は直前の取材対応で「健康な状態を維持することが一番。打席を重ねるごとに実戦の感覚は整ってくる」などと話しており、まずはコンディション最優先でギアを上げる。

ただし、２７、２８日に同球場で行われる中日との壮行試合は規定によりメジャーリーガーは出場できない。それでも存在感は十分だ。球場周辺には一般非公開の練習にもかかわらず観衆が詰めかけ、公式グッズショップ周辺には大行列を想定したコーンやロープが並び、警備も増員される厳戒態勢。試合に出ないのに「日本中を熱狂させる」――それが大谷というスーパースターの存在意義でもある。

思い出されるのは前回２０２３年。侍ジャパンの一員としてＷＢＣ直前に名古屋入りしただけで球場内外が大集結し、中日との２戦目には試合前にグラウンドでのフリー打撃も敢行。右翼５階席に飛び込む推定１６０メートル弾で、侍の仲間も相手チームも呆然とさせた。あの熱狂が、再びこの街に戻ってきた。

今後は３月２、３日の強化試合（京セラドーム）で打席に立ち、１次ラウンドＣ組初戦の３月６日台湾戦（東京ドーム）へ――。名古屋で点火した熱が、そのまま東京の開幕戦へつながっていく。勝負の前に、すでに空気が変わった。