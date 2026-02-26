米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」が２５日（日本時間２６日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）がＴＮＴ王者カイル・フレッチャー（２７）とのタッグ「プロトオカダ」を正式に発足させることとなった。

オカダは昨年から「ドン・キャリス・ファミリー」内でＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）との不和が続いている。その一方で爛廛蹈肇好拭辞瓩琉枳召鮗茲蝓竹下とのタッグ「プロトシタ」を結成しているカイルとは友好関係をアピールしてきた。

この日は「ＡＥＷグランドスラム オーストラリア」（１４日、シドニー）から帰国したカイルの元に登場した。王者として地元凱旋を果たしたカイルが「俺は史上最高のＴＮＴ王者なんだ」とインタビューに応じていると「カイル、君を誇りに思うよ。その通り、俺たちは王者であり続けてきた。…竹下とは違ってな」と、竹下をチクリとけん制しつつ接近。「君は俺の親友でもある。『ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ』で初めてのタッグを組もう。『プロトオカダ』として」とタッグ結成を呼びかけた。カイルもこれを受諾し、両者はガッチリと握手。王者同士の超強力タッグが誕生する一方で、ファミリー内の人間関係はさらに複雑化しそうな気配だ。