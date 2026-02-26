コンタクトレンズ販売を行うエース（東京都港区）が2026年2月25日、新発表したカラコンブランド名について「海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性がある」と指摘を受け、商品を発売延期すると発表した。ブランド名の変更を含めた対応を進めているという。

イメージモデルには4人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」メンバー・逃げ水あむさんを起用していたが、命名や商品企画には関与していないとも説明している。

「Fワードより更に攻撃的で下品」「あかんやろ」

エースの公式通販「クイーンアイズ」公式Xが17日、新ブランド「Cunte（キュント）」を27日に発売すると発表した。「きゅんと高鳴る新ブランドが登場します」などと紹介したほか、ブランド名を冠したアカウントを展開し、19日にはイメージモデルに逃げ水さんを起用するとも告知していた。

発表を受けてXでは期待が高まった一方、ブランド名から末尾の「e」を除いた英単語がいわゆる「Cワード」と呼ばれる卑罵語にあたり、連想されうるとして「この英語の綴りはやめた方が...」「不適切な単語に読めてしまう」「cun始まりの単語から連想するのは卑語」「Fワードより更に攻撃的で下品」「これはあかんやろ」といった声が相次いだ。

騒動が広がるなか、公式通販やリリースサイトから商品ページが削除される事態に。J-CASTニュースでは24日に公式サイトを通じて取材を申し入れたが、現在までに回答はなかった。

一方、エースはキュント公式Xで25日、「ブランド『キュント』に関するお詫びと発売延期のお知らせ」と題したメッセージ画像を投稿した。「このたび、当社新ブランド『キュント』につきまして、海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性があるとのご指摘をいただきました」と説明し、下記のように謝罪と対応を伝えた。

「当社といたしましては、そのような連想が生じ得る可能性について十分に配慮できておらず、多くの皆様に不快な思いをおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。



皆様から寄せられたご意見を真摯に受け止め、慎重に協議いたしました結果、当該商品の掲載を停止するとともに、発売を延期することといたしました。現在、ブランド名の変更を含めた対応を進めております。発売時期および新ブランド名につきましては、現時点では未定でございますが、決定次第、改めてご案内申し上げます」

「今回の件を厳粛に受け止め」再発防止に努める

イメージモデルを務めた逃げ水さんに関しては、「ブランド名の決定や商品企画には一切関与されておりません」としている。次のようにも反省の色を示した。

「発売を心待ちにしてくださっていた皆様、ならびに逃げ水あむ様のファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。これまで賜りました温かいご声援とご期待に、心より感謝申し上げます。



当社といたしましては、今回の件を厳粛に受け止め、社内確認体制のさらなる強化と再発防止策の徹底に努めてまいります。今後とも、皆様のご期待にお応えできるよう、より一層の商品・サービス向上に全力で取り組んでまいります」

キュント公式Xは過去投稿を全て削除、アカウント名は変更している。

逃げ水さんも同日に「このカラコンを待っているみんなが可愛くなることにフォーカスできる為に（あとモデル逃げ水あむのために）ブランドさんからお知らせです！御一読ください」とコメントした。