いよいよ3月5日に開幕がせまった、野球世界一決定戦のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。日本代表が連覇を目指す。

前回大会までは全試合、地上波で無料放送されていたが、今大会は動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）が早々と日本国内独占配信権を獲得した。

「サッカーW杯やWBCなど、世界的に人気のイベントの放映権料はうなぎ上りに。前回のWBC（2023年）ではTBS、テレビ朝日、動画配信サービスのPrime Videoが協力して放映権料を獲得し、その金額は30億円とも言われました。今回はその5倍、約150億円とされ、とてもテレビ局が払える金額ではなかったのですが、あっさりとネトフリが獲得しました。うらやましい限りです」（民放キー局のスポーツ班スタッフ）

そのネトフリが2月13日、「大会応援ソング」としてYouTubeの公式チャンネルにミュージックビデオ（MV）をアップした。その応援ソングはなんと、日本の音楽界のレジェンドと呼んでも過言ではないロックデュオ・B’zの稲葉浩志（61）が歌う「タッチ」。女性歌手・岩崎良美（64）が1985年にリリースした楽曲のカバーである。

MVには歌詞付きバージョンも（Netfliixの公式YouTubeチャンネルより）

「良美さんの実姉は『シンデレラ・ハネムーン』（78年）、『聖母（マドンナ）たちのララバイ』（82年）などがヒットした岩崎宏美さん（67）。姉の後を追うように、良美さんは78年に女優デビュー、80年には歌手デビューも果たし、84年にTBSの大ヒットドラマ『スクール☆ウォーズ』で注目を浴びました。そして、歌手デビューから20枚目のシングルとなった『タッチ』は、不朽の名作となったあだち充氏の野球漫画を原作とする、フジテレビ系で放送されたアニメの主題歌に起用され大ヒット。その後、高校野球の応援歌の定番曲になり、21年にはマクドナルドの商品『チキンタツタ』発売30周年キャンペーンCMソングに、良美さん本人が歌った替え歌『タツタ』が起用されました」（音楽業界関係者）

そもそも、漫画「タッチ」は「週刊少年サンデー」（小学館）に連載され、04年の時点でコミック総売上1億冊を突破。高校野球を題材に、双子の兄弟である上杉達也・和也と幼馴染の浅倉南の3人を軸に、恋愛を絡めて描かれた物語。和也は途中で不慮の死を遂げ、その後、達也と南の関係を中心に描かれたが、その主題歌はかなりアップテンポなポップス曲だった。

漫画や高校野球ファンには周知の名曲をカバーするにあたり、稲葉は《オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました》などとコメントを発表している。

まるで自分の曲のように

さて、YouTubeにアップされたにMV（曲の約2分）だが、そのクオリティーは、業界関係者の想像のはるかに上を行くものに仕上がっていたという。

「まず、歌いだしは稲葉さんの持ち味であるハイトーンボイスで『お願〜い』とシャウト。そこからおなじみのイントロが流れるのですが、おそらく、過去のWBCの映像もパッケージで入手したと思われ、日本代表が連覇した09年大会のイチロー氏（52）、当時から主力だったダルビッシュ有（39）、23年の前回大会での大谷翔平（31）の雄姿がテンコ盛り。歴代大会での日本以外の各国選手の場面も盛り込まれ、歌詞の『呼吸を止めて』では緊迫した場面が、『手を伸ばして』では野手が捕球する場面が使われ、野球ファンにはたまらないMVになっているはず。さらに曲のキーは正直、良美さんよりも上。最後の『そっと悲しみに、こんにちは〜イェー』でさらにキーを上げ、『タッチ』を知らない若い人が聞いたら稲葉さんの楽曲に聞こえるのでは」（スポーツ紙の野球担当記者）

YouTubeのMVは、24日までに再生回数500万回を突破し、以下のようなコメントが寄せられている。

《この曲を1日1回以上聞く事が日課になってる人僕以外にいません？》

《稲葉さんとタッチの組み合わせ神すぎる！！》

《稲葉さんのアレンジ、歌声、全て素晴らしい……そしてこの映像を作った方のはめ方もめちゃくちゃ好きです》

《あかん中毒性がありすぎる》

有料会員のみが視聴できるネトフリとはいえ、WBC開幕後に話題になることは必至だが、気になるのはその起用理由。2月18日に都内で開催された合同インタビューで、ネトフリのコンテンツ部門でバイスプレジデントを務める坂本和隆氏はこのように説明していた。

「稲葉さんの『タッチ』に関しては社内でいろんな議論をして、チームの2人がプレゼンテーションで『タッチ』で行きたいと」

「高校野球も含めてタッチの応援歌って野球をやっている方からすると、テッパンの部分だったりする」

「（同曲を）今の時代に出すならどうするかというところで、自然な形で稲葉さんとご一緒する形になった」

ネトフリだからこそ…

坂本氏の説明に加え、業界内で囁かれているのは、今回の起用は、ネトフリでしか実現できない企画だったのではないか、ということ。

「これまでWBCのテーマ曲といえば09の第2回大会からTBSが起用した、米ロックバンド・ジャーニーの代表曲『セパレイト・ウェイズ』に聞き覚えのある視聴者が多いのでは。アップテンポだったうえ、野球の発祥国・米国の楽曲とあって起用されましたが、あの曲は『セパレイト・ウェイズ（別々の道）』のタイトル通り、男女の別れの曲でもあるんです」（レコード会社関係者）

ところが、今回のネトフリは、野球にまつわる過去のヒット曲を稲葉にカバーさせるという、まさかの楽曲起用となった。

「こうした企画は、資金力をバックにした自由度がないと思い付かない発想です。今のネトフリがいかに勢いがあるかがよく分かる稲葉さんとのタッグでした。いつ、どこで生歌を披露するかが楽しみ、企画に乗った民放キー局の音楽特番では、元祖である良美さんとの共演もあるのではないでしょうか」（同）

WBC本戦以外でも、楽しみが増えそうである。

