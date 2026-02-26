山形県内で2月22日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は1085人で、2週連続で警報レベルとなっています。



26日発表の最新の調査結果によりますと、県内39の定点医療機関から2月22日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて1085人で、前の週よりも139人減少しました。一方、定点医療機関1か所あたりの感染者の数は27.82人で、警報レベルが2週連続で続いています。

保健所別では山形市保健所が最も多く36.57人、置賜保健所が35.83人、村山保健所が33.90人と3つの保健所管内で警報レベルに達しています。最上と庄内の保健所は注意報レベルですが、最上が前の週に比べ8人増加しています。

年代別に見ると、患者全体のおよそ9割が10代以下で、学校などでの感染が広がっているとみられます。型別ではB型の感染がほとんどで、インフルエンザ患者全体のおよそ97％を占めています。

県衛生研究所は「すでにA型に感染した人でもB型に感染する恐れがあるので注意してほしい」としてせっけんを使った丁寧な手洗いやマスクの着用を呼びかけています。