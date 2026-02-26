◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

女子シングルス3回戦が行われ、張本美和選手と大藤沙月選手の日本人対決が実現。その緊迫した試合で、大藤選手が二度もサーブトスの角度の違反でフォルトとなる場面がありました。

そのハプニングは第2ゲーム、大藤選手が0-1とリードされ、自身のサーブからゲームが再開する状況で起こりました。大藤選手はサーブを行い、ボールがネットの上を越えて張本選手側のコートに渡りましたが、その際に審判から「フォルト」のコールがかかります。

得点が張本選手に入り0-2となり、大藤選手は審判に確認。サーブトスがほぼ垂直でなかったことによる違反と知ると「TTR（Table Tennis Review）」のビデオ判定を要求します。

しかし映像で確認したところ、トスの角度が32度と判定。大藤選手のチャレンジは失敗となり、0-2となります。

すると同じ第2ゲームで大藤選手が4-5とリードされた場面でも、同様の事態が起こります。大藤選手のサーブに対し審判から「フォルト」のコール。大藤選手は複雑な表情をみせますが、今度はチャレンジせず、そのまま張本選手の得点となりました。

試合は張本選手が圧巻の強さで大藤選手にストレート勝ち。大藤選手は3回戦で姿を消すこととなりました。