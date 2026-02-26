「淋しいな」の声も… 啓文堂書店→紀伊國屋書店、屋号変更が完了 渋谷店の看板も変わる
東京の「啓文堂書店渋谷店」が、25日より「紀伊國屋書店渋谷道玄坂店」に屋号変更された。
【写真】啓文堂書店渋谷店→紀伊國屋書店渋谷道玄坂店 新しい外観
啓文堂書店は2025年6月末、紀伊國屋書店グループに加わった。紀伊國屋書店の完全子会社である紀伊國屋書籍販売は、渋谷店の屋号変更について今月3日付で発表していた。これにより、旧啓文堂書店20店舗すべてが「紀伊國屋書店」となった。
同社のXでは、25日に「本日の『啓文堂書店渋谷店→紀伊國屋書店渋谷道玄坂店』への屋号変更をもちまして、紀伊國屋書籍販売株式会社が運営する旧啓文堂書店20店舗の屋号が、すべて紀伊國屋書店となりました」と伝え、「今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。
これに対して「啓文堂書店の看板が街から消えるのか。淋しいな」「啓文堂書店から紀伊國屋書店になってもその雰囲気は変わらないことを願っています」などの声が寄せられている。
