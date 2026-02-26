小島瑠璃子、最愛の息子と番組初共演 芸能活動再開の一方でママの顔も「しんどい時間が長かった」
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#2が、26日に放送される。
【写真】初共演！ママの顔を見せる小島瑠璃子と長男
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
#2ではお茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島の、息子と過ごす束の間の休日にも密着取材。「この1年間、心身共にしんどい時間が長かった」と明かす彼女の、これまでの人生を振り返りながら、現在地について深ぼる。新たな道を歩み始めた、こじるりの生活の柱とは。
このほか番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。この企画の第2回ゲストとして、14歳で高額納税者となった元モーニング娘。の加護亜依が登場する。
【写真】初共演！ママの顔を見せる小島瑠璃子と長男
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
#2ではお茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島の、息子と過ごす束の間の休日にも密着取材。「この1年間、心身共にしんどい時間が長かった」と明かす彼女の、これまでの人生を振り返りながら、現在地について深ぼる。新たな道を歩み始めた、こじるりの生活の柱とは。
このほか番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。この企画の第2回ゲストとして、14歳で高額納税者となった元モーニング娘。の加護亜依が登場する。