たけびしが２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

たけびし<7510.T>がこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０４０億円から１０７０億円（前期比６．０％増）へ、営業利益を３７億円から３９億１０００万円（同１４．１％増）へ、純利益を２６億８０００万円から２８億４０００万円（同６．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から３９円へ引き上げ年間配当予想を７２円（前期６２円）とした。



医療分野で主力の放射線がん治療装置やＣＴ・ＭＲＩなどの診断装置が堅調に推移していることに加え、半導体デバイスビジネスがＡＩ関連向けやインドでのインフラ機器・車載関連向けを中心に増加する見通しであることが要因。また、販売管理費の効率的な運用に取り組んだことも寄与する。



出所：MINKABU PRESS