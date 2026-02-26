　Jリーグは26日、早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)のスポーツ分野特別選抜入試の合格者を発表した。

　早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)は、2007年からスポーツ分野の特別選抜枠を設けており、26年度入試ではJリーグ所属選手7人が合格した。合格者は今後もJリーガーとして競技を続けながら、通信課程を通じて単位を取得していくという。

　同様にWEリーグも所属選手6人が合格したことを伝えている。

以下、2026年度早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)特別選抜入試 合格者一覧

■Jリーグ

・人間環境科学科

島谷義進(17) 流通経済大柏高 卒業予定

2026シーズン水戸加入

・健康福祉科学科

酒井舜哉(18) 埼玉県立志木高 卒業予定

2026シーズン大宮加入、26年12月31日までレッドブル・ニューヨークII(アメリカ)に期限付き移籍

竹ノ谷優駕スベディ(18) 前橋育英高 卒業予定

2026シーズン山形加入

唯野鶴眞(18) 札幌市立札幌清田高 卒業予定

2026シーズン札幌加入

前田勘太朗(18) 第一学院高 卒業予定

2024シーズン横浜FC加入

・人間情報科学科

岩崎亮佑(18) 神奈川県立城郷高 卒業予定

2026シーズン横浜FC加入

林駿佑(18) 法政二高 卒業予定

2026シーズン川崎F加入

■WEリーグ

・健康福祉科学科

朝生珠実(18)

2026シーズン日テレ・東京ヴェルディベレーザ加入

伊勢はな(18)

2026シーズン三菱重工浦和レッズレディース加入

植本愛実(19)

2025シーズンジェフ千葉レディース加入

小島爽(18)

2026シーズンINAC神戸レオネッサ加入

茂木未宙(18)

2026シーズンRB大宮アルディージャWOMEN加入

・人間環境科学科

本多桃華(18)

2026シーズン日テレ・東京ヴェルディベレーザ加入