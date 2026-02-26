Jリーグ新卒ルーキーら7人が早稲田大に合格…通信課程で単位取得へ
Jリーグは26日、早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)のスポーツ分野特別選抜入試の合格者を発表した。
早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)は、2007年からスポーツ分野の特別選抜枠を設けており、26年度入試ではJリーグ所属選手7人が合格した。合格者は今後もJリーガーとして競技を続けながら、通信課程を通じて単位を取得していくという。
同様にWEリーグも所属選手6人が合格したことを伝えている。
以下、2026年度早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)特別選抜入試 合格者一覧
■Jリーグ
・人間環境科学科
島谷義進(17) 流通経済大柏高 卒業予定
2026シーズン水戸加入
・健康福祉科学科
酒井舜哉(18) 埼玉県立志木高 卒業予定
2026シーズン大宮加入、26年12月31日までレッドブル・ニューヨークII(アメリカ)に期限付き移籍
竹ノ谷優駕スベディ(18) 前橋育英高 卒業予定
2026シーズン山形加入
唯野鶴眞(18) 札幌市立札幌清田高 卒業予定
2026シーズン札幌加入
前田勘太朗(18) 第一学院高 卒業予定
2024シーズン横浜FC加入
・人間情報科学科
岩崎亮佑(18) 神奈川県立城郷高 卒業予定
2026シーズン横浜FC加入
林駿佑(18) 法政二高 卒業予定
2026シーズン川崎F加入
■WEリーグ
・健康福祉科学科
朝生珠実(18)
2026シーズン日テレ・東京ヴェルディベレーザ加入
伊勢はな(18)
2026シーズン三菱重工浦和レッズレディース加入
植本愛実(19)
2025シーズンジェフ千葉レディース加入
小島爽(18)
2026シーズンINAC神戸レオネッサ加入
茂木未宙(18)
2026シーズンRB大宮アルディージャWOMEN加入
・人間環境科学科
本多桃華(18)
2026シーズン日テレ・東京ヴェルディベレーザ加入
早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)は、2007年からスポーツ分野の特別選抜枠を設けており、26年度入試ではJリーグ所属選手7人が合格した。合格者は今後もJリーガーとして競技を続けながら、通信課程を通じて単位を取得していくという。
同様にWEリーグも所属選手6人が合格したことを伝えている。
■Jリーグ
・人間環境科学科
島谷義進(17) 流通経済大柏高 卒業予定
2026シーズン水戸加入
・健康福祉科学科
酒井舜哉(18) 埼玉県立志木高 卒業予定
2026シーズン大宮加入、26年12月31日までレッドブル・ニューヨークII(アメリカ)に期限付き移籍
竹ノ谷優駕スベディ(18) 前橋育英高 卒業予定
2026シーズン山形加入
唯野鶴眞(18) 札幌市立札幌清田高 卒業予定
2026シーズン札幌加入
前田勘太朗(18) 第一学院高 卒業予定
2024シーズン横浜FC加入
・人間情報科学科
岩崎亮佑(18) 神奈川県立城郷高 卒業予定
2026シーズン横浜FC加入
林駿佑(18) 法政二高 卒業予定
2026シーズン川崎F加入
■WEリーグ
・健康福祉科学科
朝生珠実(18)
2026シーズン日テレ・東京ヴェルディベレーザ加入
伊勢はな(18)
2026シーズン三菱重工浦和レッズレディース加入
植本愛実(19)
2025シーズンジェフ千葉レディース加入
小島爽(18)
2026シーズンINAC神戸レオネッサ加入
茂木未宙(18)
2026シーズンRB大宮アルディージャWOMEN加入
・人間環境科学科
本多桃華(18)
2026シーズン日テレ・東京ヴェルディベレーザ加入