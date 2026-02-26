浦和が試合運営管理規定に新たな禁止事項を追加
浦和レッズは26日、ホームゲーム開催に向けて試合運営管理規程を一部改訂すると公式サイトで発表した。
クラブは禁止事項として新たに「主催者またはスタジアム管理者の許可なく、スタジアム等に設置された電源設備(コンセント等)を使用する行為」を追加。この改定は、より安全で快適なスタジアム環境の確保を目的としており、28日付で改定して同日から施行される。
今回の改定についてクラブは「浦和レッズでは、すべてのファン・サポーターのみなさまが安心して観戦できる環境づくりを進めております」とし、「引き続き、試合運営管理規程へのご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。
