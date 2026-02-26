

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





62080.91 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61630.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61362.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59367.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58824.40 ボリンジャー:＋2σ(13週)



58753.39 ★日経平均株価26日終値



58215.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57733.78 均衡表転換線(日足)

57682.50 6日移動平均線

57371.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56363.94 新値三本足陰転値

56017.82 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55763.62 均衡表基準線(日足)

55375.66 25日移動平均線

54765.70 均衡表転換線(週足)

54350.50 ボリンジャー:＋1σ(26週)

53379.93 ボリンジャー:-1σ(25日)

53211.23 13週移動平均線

52271.32 75日移動平均線

52167.81 均衡表雲上限(日足)

51384.20 ボリンジャー:-2σ(25日)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

50583.80 均衡表基準線(週足)

50485.30 26週移動平均線

50404.65 ボリンジャー:-1σ(13週)

49388.47 ボリンジャー:-3σ(25日)

47598.06 ボリンジャー:-2σ(13週)

46620.10 ボリンジャー:-1σ(26週)

45872.33 200日移動平均線

44791.48 ボリンジャー:-3σ(13週)

42754.89 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

38889.69 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 79.98(前日71.44)

ST.Slow(9日) 75.66(前日75.71)



ST.Fast(13週) 90.52(前日91.34)

ST.Slow(13週) 89.15(前日89.43)



［2026年2月26日］



株探ニュース

