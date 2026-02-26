　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


62080.91　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61630.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61362.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59367.12　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58824.40　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

58753.39　　★日経平均株価26日終値

58215.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57733.78　　均衡表転換線(日足)
57682.50　　6日移動平均線
57371.39　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56363.94　　新値三本足陰転値
56017.82　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55763.62　　均衡表基準線(日足)
55375.66　　25日移動平均線
54765.70　　均衡表転換線(週足)
54350.50　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
53379.93　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53211.23　　13週移動平均線
52271.32　　75日移動平均線
52167.81　　均衡表雲上限(日足)
51384.20　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
50583.80　　均衡表基準線(週足)
50485.30　　26週移動平均線
50404.65　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49388.47　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47598.06　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46620.10　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45872.33　　200日移動平均線
44791.48　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42754.89　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38889.69　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　79.98(前日71.44)
ST.Slow(9日)　　75.66(前日75.71)

ST.Fast(13週)　 90.52(前日91.34)
ST.Slow(13週)　 89.15(前日89.43)

［2026年2月26日］

株探ニュース