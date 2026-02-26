【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
62080.91 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61630.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)
61362.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59367.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58824.40 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58753.39 ★日経平均株価26日終値
58215.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57733.78 均衡表転換線(日足)
57682.50 6日移動平均線
57371.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56363.94 新値三本足陰転値
56017.82 ボリンジャー:＋1σ(13週)
55763.62 均衡表基準線(日足)
55375.66 25日移動平均線
54765.70 均衡表転換線(週足)
54350.50 ボリンジャー:＋1σ(26週)
53379.93 ボリンジャー:-1σ(25日)
53211.23 13週移動平均線
52271.32 75日移動平均線
52167.81 均衡表雲上限(日足)
51384.20 ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31 均衡表雲下限(日足)
50583.80 均衡表基準線(週足)
50485.30 26週移動平均線
50404.65 ボリンジャー:-1σ(13週)
49388.47 ボリンジャー:-3σ(25日)
47598.06 ボリンジャー:-2σ(13週)
46620.10 ボリンジャー:-1σ(26週)
45872.33 200日移動平均線
44791.48 ボリンジャー:-3σ(13週)
42754.89 ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62 均衡表雲上限(週足)
38889.69 ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 79.98(前日71.44)
ST.Slow(9日) 75.66(前日75.71)
ST.Fast(13週) 90.52(前日91.34)
ST.Slow(13週) 89.15(前日89.43)
［2026年2月26日］
株探ニュース