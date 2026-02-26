[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1520銘柄・下落1381銘柄（東証終値比）
2月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2994銘柄。東証終値比で上昇は1520銘柄、下落は1381銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが102銘柄、値下がりは122銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7901> マツモト 1240 +235（ +23.4%）
2位 <5246> エレメンツ 660 +49（ +8.0%）
3位 <190A> コーディア 124.7 +7.7（ +6.6%）
4位 <4531> 有機薬 510 +30（ +6.2%）
5位 <8118> キング 1145 +61（ +5.6%）
6位 <166A> タスキＨＤ 920 +43（ +4.9%）
7位 <7510> たけびし 2570 +120（ +4.9%）
8位 <6166> 中村超硬 888.7 +36.7（ +4.3%）
9位 <7874> レック 1259 +48（ +4.0%）
10位 <3778> さくらネット 3150 +115（ +3.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4258> 網屋 2166 -698（ -24.4%）
2位 <4611> 大日塗 1400 -90（ -6.0%）
3位 <244A> グロースｘＰ 1419 -59（ -4.0%）
4位 <6027> 弁護士ＣＯＭ 2465.1 -84.9（ -3.3%）
5位 <5974> 中国工 843 -27（ -3.1%）
6位 <5216> 倉元 188 -6（ -3.1%）
7位 <6098> リクルート 6551 -199（ -2.9%）
8位 <4564> ＯＴＳ 20.4 -0.6（ -2.9%）
9位 <6779> 日電波 1215.1 -30.9（ -2.5%）
10位 <5884> クラダシ 446.9 -11.1（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6758> ソニーＧ 3469 +71.0（ +2.1%）
2位 <1928> 積水ハウス 3849 +49（ +1.3%）
3位 <7735> スクリン 23919.5 +229.5（ +1.0%）
4位 <7201> 日産自 430 +3.8（ +0.9%）
5位 <1801> 大成建 19298 +168（ +0.9%）
6位 <7733> オリンパス 1500.1 +10.1（ +0.7%）
7位 <7205> 日野自 442.9 +2.9（ +0.7%）
8位 <6702> 富士通 3569 +23.0（ +0.6%）
9位 <1802> 大林組 4256.7 +25.7（ +0.6%）
10位 <7013> ＩＨＩ 4185 +25（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 6551 -199（ -2.9%）
2位 <5711> 三菱マ 5495.1 -66.9（ -1.2%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2266 -27.0（ -1.2%）
4位 <7211> 三菱自 413.2 -4.7（ -1.1%）
5位 <4307> 野村総研 4116.1 -44.9（ -1.1%）
6位 <2802> 味の素 4819 -51（ -1.0%）
7位 <9064> ヤマトＨＤ 1878.3 -19.7（ -1.0%）
8位 <6645> オムロン 5372.6 -53.4（ -1.0%）
9位 <5333> ガイシ 4404.4 -43.6（ -1.0%）
10位 <6479> ミネベア 3228.9 -29.1（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
