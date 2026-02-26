　2月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2994銘柄。東証終値比で上昇は1520銘柄、下落は1381銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが102銘柄、値下がりは122銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7901>　マツモト　　　　　 1240　 +235（ +23.4%）
2位 <5246>　エレメンツ　　　　　660　　+49（　+8.0%）
3位 <190A>　コーディア　　　　124.7　 +7.7（　+6.6%）
4位 <4531>　有機薬　　　　　　　510　　+30（　+6.2%）
5位 <8118>　キング　　　　　　 1145　　+61（　+5.6%）
6位 <166A>　タスキＨＤ　　　　　920　　+43（　+4.9%）
7位 <7510>　たけびし　　　　　 2570　 +120（　+4.9%）
8位 <6166>　中村超硬　　　　　888.7　+36.7（　+4.3%）
9位 <7874>　レック　　　　　　 1259　　+48（　+4.0%）
10位 <3778>　さくらネット　　　 3150　 +115（　+3.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4258>　網屋　　　　　　　 2166　 -698（ -24.4%）
2位 <4611>　大日塗　　　　　　 1400　　-90（　-6.0%）
3位 <244A>　グロースｘＰ　　　 1419　　-59（　-4.0%）
4位 <6027>　弁護士ＣＯＭ　　 2465.1　-84.9（　-3.3%）
5位 <5974>　中国工　　　　　　　843　　-27（　-3.1%）
6位 <5216>　倉元　　　　　　　　188　　 -6（　-3.1%）
7位 <6098>　リクルート　　　　 6551　 -199（　-2.9%）
8位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.4　 -0.6（　-2.9%）
9位 <6779>　日電波　　　　　 1215.1　-30.9（　-2.5%）
10位 <5884>　クラダシ　　　　　446.9　-11.1（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3469　+71.0（　+2.1%）
2位 <1928>　積水ハウス　　　　 3849　　+49（　+1.3%）
3位 <7735>　スクリン　　　　23919.5 +229.5（　+1.0%）
4位 <7201>　日産自　　　　　　　430　 +3.8（　+0.9%）
5位 <1801>　大成建　　　　　　19298　 +168（　+0.9%）
6位 <7733>　オリンパス　　　 1500.1　+10.1（　+0.7%）
7位 <7205>　日野自　　　　　　442.9　 +2.9（　+0.7%）
8位 <6702>　富士通　　　　　　 3569　+23.0（　+0.6%）
9位 <1802>　大林組　　　　　 4256.7　+25.7（　+0.6%）
10位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 4185　　+25（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6098>　リクルート　　　　 6551　 -199（　-2.9%）
2位 <5711>　三菱マ　　　　　 5495.1　-66.9（　-1.2%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2266　-27.0（　-1.2%）
4位 <7211>　三菱自　　　　　　413.2　 -4.7（　-1.1%）
5位 <4307>　野村総研　　　　 4116.1　-44.9（　-1.1%）
6位 <2802>　味の素　　　　　　 4819　　-51（　-1.0%）
7位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 1878.3　-19.7（　-1.0%）
8位 <6645>　オムロン　　　　 5372.6　-53.4（　-1.0%）
9位 <5333>　ガイシ　　　　　 4404.4　-43.6（　-1.0%）
10位 <6479>　ミネベア　　　　 3228.9　-29.1（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

