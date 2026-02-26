２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームで前日練習に参加したことを速報した。

この日の番組では、空路で愛知入りし、そのまま球場へ直行した大谷がグラウンドに現れた瞬間を生中継。午後３時８分、同番組のカメラが背番号１６の大谷の姿を捉えると、司会の石井亮次アナウンサーは「うわ〜、背番号１６番。大谷選手の姿が見えました。いや〜、びっくりした」と興奮。

コメンテーターで出演の医師・丸田佳奈氏は笑顔で近藤健介らチームメートと話す大谷の映像を見ながら「ご本人の様子を見てると、いい意味で特別感を出さない。普通の…、いつもああなんだろうなって感じで入ってこられて」と、まず口に。 「いい意味でチームに自然な感じでなじまれてるのが非常にいいし。前回もそうだけど、チーム一丸となって仲良くなっていくのかなって」と続けていた。