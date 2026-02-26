長澤まさみ、美脚ショットに視線集中「色っぽい」「存在感がすごい」
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の長澤まさみが2月25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つスタイリングを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】結婚発表の38歳女優「色っぽい」片足あげた全身ショット
長澤は、シンプルな白壁を背景にした撮影カットを公開。赤のレインコートをまとい、片足をあげて手にしたハンカチを見つめているスラリと伸びた脚が印象的なポーズを投稿している。「＠otonamuse、＠suzuki＿makeup、＠yu＿nagatomo、＠mahononami」とメンションが添えられ、雑誌「オトナミューズ」（宝島社）の撮影で、女優でスタイリストの野波麻帆が撮影したことを示している。
この投稿には「スタイル抜群」「ナチュラルなのに存在感がすごい」「絵になる」「レベチ」「美しすぎる」「破壊力すごい」「想像以上」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の38歳女優「色っぽい」片足あげた全身ショット
◆長澤まさみ、美脚引き立つショット公開
長澤は、シンプルな白壁を背景にした撮影カットを公開。赤のレインコートをまとい、片足をあげて手にしたハンカチを見つめているスラリと伸びた脚が印象的なポーズを投稿している。「＠otonamuse、＠suzuki＿makeup、＠yu＿nagatomo、＠mahononami」とメンションが添えられ、雑誌「オトナミューズ」（宝島社）の撮影で、女優でスタイリストの野波麻帆が撮影したことを示している。
◆長澤まさみの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「ナチュラルなのに存在感がすごい」「絵になる」「レベチ」「美しすぎる」「破壊力すごい」「想像以上」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】