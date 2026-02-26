いぎなり東北産の新曲「放課後のおねがい！」が、2026年4月5日（日）より放送開始のTVアニメ『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌に決定した。

『おねがいアイプリ』は2024年4月からスタートした『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」の最新作品。主人公「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのような不思議な存在・フォーチュや個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいを叶えていくストーリーになっている。

エンディング主題歌「放課後のおねがい！」は今作アニメのために書き下ろした作品で、「おねがい」をテーマに、優しさと前向きな気持ちをキュートでポジティブなサウンドに込めた一曲に仕上がった。楽曲は3月18日にリリースされるセカンドシングル「デコ！」に収録される。

■橘 花怜 コメント

テレビアニメ『おねがいアイプリ』エンディング主題歌を、いぎなり東北産が務めさせていただくことになりました！

“放課後のおねがい”は、「おねがい」をテーマに、困っている誰かの想いに耳を傾け、その願いを叶えようと一歩踏み出す。そんな優しさと前向きな気持ちが、キュートでポジティブなサウンドに込められた一曲となっています！

いぎなり東北産としては初めてのアニメ主題歌で、このような素敵な作品に関わらせていただけること、とても光栄に思います。

『おねがいアイプリ』と共に、この楽曲も愛していただけたら嬉しいです！

​​◾️メジャー2ndシングル「デコ！」

2026年3月18日（水）リリース

先行配信：https://madeintohoku.lnk.to/Deco_PreST

CD予約：https://madeintohoku.lnk.to/2ndSG ▼初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）

価格：8,600円（税込）

品番：AVCD-61669/B／AVCD-61670/B

＜収録内容＞

［CD］

M1：デコ！

M2：あと3センチ

M3：放課後のおねがい！

M4：SNSは6時間 ［DVD／Blu-ray］ 『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館

☆初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-A（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61671

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：あと3センチ

M3：デコ！（Inst.）

M4：あと3センチ（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-B（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61672

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：放課後のおねがい！

M3：デコ！（Inst.）

M4：放課後のおねがい！（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-C（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61673

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：SNSは6時間

M3：デコ！（Inst.）

M4：SNSは6時間（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ◆2ndシングルリリース記念イベント 日程：2026年2月28日（土）

会場：【千葉】イクスピアリ2F セレブレーション・プラザ 日程：3月1日（日）

会場：【埼玉】エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE 日程：3月7日（土）

会場：【大阪】くずはモール 南館 ヒカリノモール1F SANZEN-HIROBA 日程：3月8日（日）

会場：【神奈川】海老名西口中心広場 日程：3月18日（水）

会場：神奈川県某所

◾️ライブ情報 ＜9人と もぎたてHALL PARTY＞

日程：2026年5月22日（金）、23日（土）

会場：東京・Kanadevia Hall ＜タイトル未定＞

日程：2026年12月19日（土）、20日（日）

会場：宮城・ゼビオアリーナ仙台