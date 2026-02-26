山形がエスコン社と新スタジアム建設に向けた資本業務提携を発表した

J2のモンテディオ山形は、株式会社エスコン（以下、エスコン社）が新スタジアム構想を推進する株式会社モンテディオフットボールパークへ最大50億円を出資し、さらに運営会社である株式会社モンテディオ山形の株式を取得して子会社化することを発表した。

山形県天童市を拠点とする山形は、現在使用している陸上競技場において、ピッチとの距離や2026年から導入される「秋春制」への降雪対応といった課題を抱えていた。これらを解決すべく、2028年8月の開業を目指して新スタジアム建設が進められる。新スタジアムは山形県総合運動公園内に位置し、サッカーの試合だけでなく、年間を通して賑わいを生む交流・文化発信拠点としての役割を担う計画だ。

エスコン社は北海道北広島市の「ES CON FIELD HOKKAIDO」周辺の開発実績を有しており、その知見を山形でも活用する。同社は山形の株式を98.4％取得する契約を締結しており、ハード面とソフト面の両輪でクラブの成長と地域創生を強力に推進していく方針だ。詳細は明かされていないが、エスコン社の子会社が山形とアドバイザリー契約を締結する予定となっている。

