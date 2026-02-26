前日史上初の6000ポイントを達成した韓国総合株価指数（KOSPI）が26日も上昇を継続し6300ポイントを突破した。

KOSPIはこの日、前日比3．6％上昇の6307．27で取引を終えた。指数は前日より0．61％上がった6121．03で寄り付いた。KOSPIはこの日1日で6100ポイントと6200ポイント、6300ポイントを同時に超えた。6200ポイントはこの日午前9時50分ごとに到達し、6300ポイントは午後3時16分ごろに超えた。取引時間中には一時6313．27まで値を上げた。

この日外国人投資家が2兆1097億ウォンを売り越したが、機関投資家が1兆2436億ウォン、個人投資家が6599億ウォンを買い越して指数を牽引した。

サムスン電子が7．13％高の21万8000ウォン、SKハイニックスが7．96％高の109万9000ウォンで取引を終えた。

昨夜のニューヨーク証券市場はエヌビディアの業績発表を控えた期待感の中で3大指数が一斉に上昇した。ダウ平均が0．63％、S＆P500が0．81％、ナスダック総合指数が1．26％上昇した。大引け後に発表されたエヌビディアの11月〜1月期売り上げは681億3000万ドルで、市場見通しの662億ドルを上回った。

KOSDAQは前日より1．97％上がった1188．15で取引を終えた。KOSDAQは前日比0．94％上昇の1165．25で取引を開始した。KOSDAQは外国人投資家が4038億ウォン、機関投資家が1884億ウォンを買い越し、個人投資家が5466億ウォン売り越した。