済州（チェジュ）の空で雲が渦を巻きながら続く独特の気象現象が米航空宇宙局（NASA）衛星に捕捉された。

米航空宇宙局（NASA）は24日（現地時間）、「朝鮮半島近隣の火山地形を通過した風が渦の雲の形を作り、付近では濁った水が揺れ動いた」とし、済州道周辺の衛星イメージを公開した。19日、NASAのテラ衛星が撮影したイメージでは、済州道近隣で左右に順に回転しながら渦巻く雲の姿が観測された。NASAは「風がとても弱ければ雲は単純になめらかに流れ、風がとても強ければ渦の形態を維持することができない」とし「2026年冬、風が島を通って雲が渦巻くほど完ぺきな方向で吹いた」と説明した。

これは「カルマン渦列（Karman vortex street）」と呼ばれる現象で、風が島や山のような障害物を通過する時に発生する。右側は半時計回り、左側は時計回りに巻きながら雲が列で現れるのが特徴だ。1911年にこの現象を科学的に立証した航空科学者セオドア・フォン・カルマンの名前にちなんで「カルマン渦列」と呼ばれる。

NASAは特に済州道の独特の地形に注目した。NASAは「韓国で最も高い地点は東海岸に沿って続く太白（テベク）山脈にあるのではない。むしろ朝鮮半島の南側に約100キロ離れた済州道の火山の頂上に位置する」とし「海水面から約1950メートルの高さ」と伝えた。

これに先立ち気象庁「千里眼2A号」衛星も12日午前、済州の空で発生したカルマン渦列を観測した。気象庁によると、カルマン渦列は3つの気象・地形条件を満たしてこそ発生する。まず温かい海水面に冷たい空気が流入する場合、大気の不安定により綿雲ができる。ここに一定の方向に強い風が維持され、雲より高い山や島の地形も存在しなければならない。

カルマン渦列のほか、中国海岸の巨大な泥水帯が西海（ソヘ、黄海）に長く広がる状況も観測された。NASAは「中国江蘇省沿岸で発生した巨大な堆積物拡散が海水を濁らせた」」とし「茶色の堆積物が混ざった水は年中、沿岸の浅い海域に存在するが、こうした広範囲の堆積物拡散は冬季によく観測される」と説明した。NASAは季節的な海流の変化と水層の垂直混合が大規模な堆積物拡散の原因だと推定した。

済州では最近、海草類のアカモクが中国南部沿岸から大規模に流入している。アカモクは通常、3〜6月に済州海岸に流入するが、今年は年初から大量に押し寄せて浜辺を占領した。東シナ海沿岸岩石に育ったホンダワラは黒潮・対馬暖流などに乗って韓半島（朝鮮半島）南西部の海域と済州まで流れ込む。済州道は通常3月に稼働する状況対策班を1月から早期構成して対応している。