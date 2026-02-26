韓国とブラジル首脳の国賓晩餐にK-POPガールズグループのメンバーがサプライズ登場した映像が話題を集めている。

ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は24日、自身のインスタグラムに、前日に青瓦台（チョンワデ、大統領府）迎賓館で開かれた国賓晩餐の様子などを収めた映像を編集して公開した。

映像の中でルーラ大統領は、李在明（イ・ジェミョン）大統領らとあいさつを交わした後、席を移してBLACKSWAN（ブラックスワン）のメンバー、ガビと対面した。

BLACKSWANはメンバー全員が外国人で構成された4人組のグローバルK-POPガールズグループで、ガビは現在活動中のK-POPガールズグループで唯一のブラジル出身メンバーだ。

映像ではルーラ大統領がガビの手の甲に口づけをするなど、親しみを表した。ルーラ大統領の隣に立っていた李大統領が2人を見つめながら微笑む様子も収められている。この映像は26日午前、再生回数が120万回を超えた。

ガビが晩餐に招かれた背景には、ルーラ大統領夫人のK-POPへの関心があったと伝えられている。ファーストレディーは訪韓前からK-POPに高い関心を示しており、ブラジル出身のガビとの対面を喜んだという。

公式日程に先立つ22日には、ソウル江南（カンナム）でガビと食事の席を設け交流したと伝えられている。ファーストレディーは自身のインスタグラムにガビと一緒に写った写真も公開した。

BLACKSWANの所属事務所DR MUSICの関係者は「まったく予期していなかった場に突然招待され、ガビ本人も所属事務所も驚いた」とし、「今後、韓国とブラジル間の文化交流に寄与できれば大きな光栄だ」と明らかにした。